Сучасний стиль в інтер'єрі охоплює найактуальніші ідеї в оформленні приміщень.

В Україні сучасний стиль користується популярністю серед дизайнерів інтер'єрів. Які у нього особливості і як в ньому оформити квартиру або будинок, розповідає 24 канал.

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Особливості сучасного стилю

Простота и лаконічність форм

Помірний функціоналізм

Поєднання декількох стилів, еклектика

Багато вільного простору і повітря

Мінімум меблів, речей і декоративних елементів

Відсутність строгих рамок і канонів

Колірна гамма – спокійні кольори, яскраві акценти

Штори полегшені або зовсім відсутні

Системи зберігання (комоди, гардеробні) замінюють звичні шафи

Стіни – максимально прості, без візерунків і кричущих малюнків

На кухні – часто відмова від верхніх шаф

Стелі рівні, без прикрас, можуть бути кольоровими (не яскравих відтінків)

Багато світла (різноманітні торшери, бра, світильники)

У сучасному стилі вітається багато освітлення / Фото ivd

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Сучасний стиль в інтер'єрі

Простота і лаконічність – основа сучасного стилю / Фото happymodern

Основна суть сучасного інтер'єру – довговічність і відсутність витрат на перероблення. Актуальні: стриманість, екологічність, простота.​

Яскраві акценти додадуть індивідуальності житла​ / Фото happymodern

Екологічність – ознака сучасного стилю​ / Фото trizio