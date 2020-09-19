Квартира у сучасному стилі: особливості та красиві приклади
Сучасний стиль в інтер'єрі охоплює найактуальніші ідеї в оформленні приміщень.
В Україні сучасний стиль користується популярністю серед дизайнерів інтер'єрів. Які у нього особливості і як в ньому оформити квартиру або будинок, розповідає 24 канал.
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Особливості сучасного стилю
- Простота и лаконічність форм
- Помірний функціоналізм
- Поєднання декількох стилів, еклектика
- Багато вільного простору і повітря
- Мінімум меблів, речей і декоративних елементів
- Відсутність строгих рамок і канонів
- Колірна гамма – спокійні кольори, яскраві акценти
- Штори полегшені або зовсім відсутні
- Системи зберігання (комоди, гардеробні) замінюють звичні шафи
- Стіни – максимально прості, без візерунків і кричущих малюнків
- На кухні – часто відмова від верхніх шаф
- Стелі рівні, без прикрас, можуть бути кольоровими (не яскравих відтінків)
- Багато світла (різноманітні торшери, бра, світильники)
У сучасному стилі вітається багато освітлення / Фото ivd
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Сучасний стиль в інтер'єрі
Простота і лаконічність – основа сучасного стилю / Фото happymodern
Яскраві акценти додадуть індивідуальності житла / Фото happymodern
Екологічність – ознака сучасного стилю / Фото trizio