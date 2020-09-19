Квартира в современном стиле: особенности и красивые примеры
Сучасний стиль в інтер'єрі охоплює найактуальніші ідеї в оформленні приміщень.
В Украине современный стиль пользуется популярностью среди дизайнеров интерьеров. Какие у него особенности и как в нем оформить квартиру или дом, рассказывает 24 канал.
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Особенности современного стиля
- Простота и лаконичность форм
- Умеренный функционализм
- Сочетание нескольких стилей, эклектика
- Много свободного пространства и воздуха
- Минимум мебели, вещей и декоративных элементов
- Отсутствие строгих рамок и канонов
- Цветовая гамма – спокойные цвета, яркие акценты
- Шторы облегченные или вовсе отсутствуют
- Системы хранения (комоды, гардеробные) заменяют привычные шкафы
- Стены – максимально простые, без узоров и кричащих рисунков
- На кухне часто отказ от верхних шкафов
- Потолки ровные, без украшений, могут быть цветными (не ярких оттенков)
- Много света (разнообразные торшеры, бра, светильники)
В современном стиле приветствуется много освещения / Фото ivd
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Современный стиль в интерьере
Простота и лаконичность – основа современного стиля / Фото happymodern
Яркие акценты придадут индивидуальности жилью / Фото happymodern
Экологичность – признак современного стиля / Фото trizio