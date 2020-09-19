Сучасний стиль в інтер'єрі охоплює найактуальніші ідеї в оформленні приміщень.

В Украине современный стиль пользуется популярностью среди дизайнеров интерьеров. Какие у него особенности и как в нем оформить квартиру или дом, рассказывает 24 канал.

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Особенности современного стиля

Простота и лаконичность форм

Умеренный функционализм

Сочетание нескольких стилей, эклектика

Много свободного пространства и воздуха

Минимум мебели, вещей и декоративных элементов​

Отсутствие строгих рамок и канонов

Цветовая гамма – спокойные цвета, яркие акценты

Шторы облегченные или вовсе отсутствуют

Системы хранения (комоды, гардеробные) заменяют привычные шкафы

Стены – максимально простые, без узоров и кричащих рисунков

На кухне часто отказ от верхних шкафов

Потолки ровные, без украшений, могут быть цветными (не ярких оттенков)

Много света (разнообразные торшеры, бра, светильники)

В современном стиле приветствуется много освещения / Фото ivd

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Современный стиль в интерьере

Простота и лаконичность – основа современного стиля / Фото happymodern

Основная суть современного интерьера – долговечность и отсутствие затрат на переделку. Актуальны: сдержанность, экологичность, простота.

Яркие акценты придадут индивидуальности жилью / Фото happymodern

Экологичность – признак современного стиля / Фото trizio