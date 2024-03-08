Квартири для родин переселенців, у яких є військові: яку допомогу пропонують у Житомирі

У міськраді Житомира повідомили про нове рішення щодо квартирних черг на безплатне житло. Тепер родини зі статусом переселенців, у складі яких є військові, мають першість.

Тобто ВПО, у яких в родині є військовослужбовці, мають можливість першочергово стати на квартирну чергу та безоплатно отримати житло. Для цього їм треба звернутися у міську раду та оформити відповідні документи.

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Першість в отриманні безплатного житла

"Ми можемо розраховувати на ті будинки, які наразі споруджують у місті за гроші Євросоюзу. У нас є списки від десантно-штурмових військ по всіх бригадах, де станом на сьогодні є більше ста родин, які потребують житла. Тим часом на чергу поки що стали 24 родини. Тож ми не допрацювали. Потрібно знайти цих людей і допомогти їм оформити всі документи", – сказав житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Міський голова також звернувся до посадовців місцевих органів влади, щоб формування такої черги пришвидшили. Зокрема, треба допомогти житомирським родинам військових ЗСУ, які є переселенцями, з документами.

Варто зазначити, що у складі координаційної ради з питань ВПО в Житомирі відбулися зміни. Тепер туди входить 23 людини, серед яких є 9 переселенців та 7 представників громадянського суспільства. Це дасть можливість найближчим часом пожвавити її роботу та надати допомогу родинам військових, які мають статус ВПО.

У яких містах ВПО найчастіше купують житло за сертифікат

"На початку лютого нові домівки за кошти "єВідновлення" придбали перші 500 родин, а ще через місяць їхня кількість зросла вдвічі, тобто кількість родин, що отримали нове житло замість знищеного за програмою "єВідновлення", перевищила одну тисячу", – розповіла Шуляк.

Найбільше нове житло купують на Київщині, де сума всіх укладених угод вже перевищила 1 мільярд гривень. На другому місці – окремо Київ (понад 413 мільйона гривень), а на третьому – Харківщина (185 мільйонів гривень).