Виконавець оселився в об'єкті у 1972 році. Як виглядає зіркове житло – дивіться далі.

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Що відомо про квартиру

Боб Марлі оселився в лондонській нерухомості у 1972 році. Вона розташована в районі Блумсбері, який вважається центром інтелектуального життя. На будинку навіть є меморіальна дошка, яку повісили на честь легендарного музиканта у 2006 році. Продати об'єкт хочуть за 1,65 мільйона фунтів стерлінгів (61,4 мільйона гривень).

Будинок, де розташована квартира / Фото Dexters

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Як оформлено житло

Квартира, де проживала знаменитість, виконана переважно в білому кольорі. У головній кімнаті є кілька великих кімнат, що дозволяє приміщенню бути світлим.

Стильне житло хочуть продати за 1,65 мільйона фунтів стерлінгів / Фото Dexters

За даними агентства, яке займається продажем об'єкта нерухомості, біля будинку є великий комунальний сад, де можна відпочивати й насолоджуватися природою.

У квартирі є необхідні меблі та навіть кімнатні рослини / Фото Dexters

Нагадаємо, раніше актриса Памела Андерсон продала свій шикарний особняк у Малібу (штат Каліфорнія, США). Він був у її власності понад 20 років.