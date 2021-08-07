Исполнитель поселился в объекте в 1972 году. Как выглядит звездное жилье – смотрите далее.
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Что известно о квартире
Боб Марли поселился в лондонской недвижимости в 1972 году. Она расположена в районе Блумсбери, который считается центром интеллектуальной жизни. На доме даже есть мемориальная доска, которую повесили в честь легендарного музыканта в 2006 году. Продать объект хотят за 1,65 миллиона фунтов стерлингов (61,4 миллиона гривен).
Дом, где расположена квартира / Фото Dexters
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Как оформлено жилье
Квартира, где проживала знаменитость, выполнена преимущественно в белом цвете. В главной комнате есть несколько больших комнат, что позволяет помещению быть светлым.
Стильное жилье хотят продать за 1,65 миллиона фунтов стерлингов / Фото Dexters
В квартире есть необходимая мебель и даже комнатные растения / Фото Dexters
Напомним, ранее актриса Памела Андерсон продала свой шикарный особняк в Малибу (штат Калифорния, США). Он был в ее собственности более 20 лет.