Цветочный принт в интерьере: где использовать и как комбинировать
Цветочные принты в последние годы пользуются популярностью в интерьере. Однако важно правильно их использовать.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Где уместны цветочные принты и как их комбинировать – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Где использовать цветочные принты
Наиболее часто цветочный принт можно встретить в английском стиле, провансе, кантри и шебби шик. Это касается как текстиля и мебели, так и стен.
Как комбинировать
Цветочный принт является акцентным, но прекрасно сочетается с горошком, полосками, клетками или графическими принтами. По словам дизайнера интерьера, самая сложная комбинация – сочетание нескольких цветочных принтов сразу.
Растительный принт сделает интерьер особенным / Фото pinterest
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Стиль
Стоит помнить, что сейчас цветочный принт стилизуется, становится более минималистичным, можно найти свой любимый вариант – тропики, кактусы, исполненные в варианте скетча. Выбирать можно яркие варианты и пастельные тона,
– отметила Анна Петайкина.
Мера
Важное условие использования принтов – не переусердствовать. Следует выбрать одно место, где они будут использоваться. Это может быть акцентная стена, пол, текстиль, декор или потолок. Чем ярче рисунок – тем меньше его нужно.
Цветочных принтов не должно быть много / Фото pinterest
Цвет
Если убрать контрастность, цветочные принты можно использовать даже в самых современных интерьерах. Он сделает интерьер более уютным, а черно-белая гамма не будет напрягать глаза. Пастельный тон позволить добавить принт, даже не акцентируя на нем,
– резюмировала Петайкина.
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