Цветочные принты в последние годы пользуются популярностью в интерьере. Однако важно правильно их использовать.

Где уместны цветочные принты и как их комбинировать – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Где использовать цветочные принты

Наиболее часто цветочный принт можно встретить в английском стиле, провансе, кантри и шебби шик. Это касается как текстиля и мебели, так и стен.

Как комбинировать

Цветочный принт является акцентным, но прекрасно сочетается с горошком, полосками, клетками или графическими принтами. По словам дизайнера интерьера, самая сложная комбинация – сочетание нескольких цветочных принтов сразу.

Растительный принт сделает интерьер особенным / Фото pinterest

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Стиль

Стоит помнить, что сейчас цветочный принт стилизуется, становится более минималистичным, можно найти свой любимый вариант – тропики, кактусы, исполненные в варианте скетча. Выбирать можно яркие варианты и пастельные тона,

– отметила Анна Петайкина.

Мера

Важное условие использования принтов – не переусердствовать. Следует выбрать одно место, где они будут использоваться. Это может быть акцентная стена, пол, текстиль, декор или потолок. Чем ярче рисунок – тем меньше его нужно.

Цветочных принтов не должно быть много / Фото pinterest

Цвет

Если убрать контрастность, цветочные принты можно использовать даже в самых современных интерьерах. Он сделает интерьер более уютным, а черно-белая гамма не будет напрягать глаза. Пастельный тон позволить добавить принт, даже не акцентируя на нем,

– резюмировала Петайкина.