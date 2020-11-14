Перед тим як починати ремонтні роботи в квартирі, необхідно продумати найдрібніші нюанси.

Що важливо передбачити, щоб не помилитися під час ремонту, розповідає Нерухомість 24.

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Каналізація

До початку ремонту необхідно продумати, де будуть проходити труби каналізації. Важливо врахувати, що для уникнення засмічень каналізаційна труба не повинна повертати під кутом в 90 градусів. Такі нюанси потрібно передбачити перед початком робіт, щоб в результаті у ванній кімнаті не з'явилися різні "корчі" і сходинки.

Плитка

Керамічна плитка часто використовується власниками квартир як у ванних кімнатах, так і на кухні, і в коридорах. Враховуйте, що різні партії можуть відрізнятися відтінком і навіть за розміром. Замовляйте плитку завжди з запасом.

Плитка в різних партіях може відрізнятися відтінком / Фото sibdesigner

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Шпалери

Якщо ви вирішили, які саме шпалери хочете, обов'язково потрібно прорахувати, скільки вам їх знадобиться. Враховуйте підбір малюнка – витрата такого варіанту буде більшою. Шпалери також необхідно брати із запасом – кожна партія може відрізнятися відтінком.

Замовляйте шпалери з запасом / Фото homester

Відкривання дверей і ящиків

Здавалося б, що все елементарно, але досить часто виникають ситуації, коли дверцята, що відкриваються, б'ють по світильнику, або ящик не висувається бо заважає рушникосушарка. Особливо цей момент актуальний для кухні, де багато меблів, і ванної кімнати.

Уважно продумайте розміщення дверей і ящиків​ / Фото 1olestnice