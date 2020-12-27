Плануючи ремонтні роботи у квартирі або будинку, кожен власник опиняється перед вибором – яке підлогове покриття вибрати.

У чому особливості, переваги та недоліки ламінату та паркетної дошки, розповідає in_design.studio в Instagram.

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Ламінат: особливості, переваги та недоліки

Можна укладати в будь-якому приміщенні, крім санвузла. Зверніть увагу: ламінат на кухні повинен бути вологостійким.

Теплопровідність – низька. Однак можна зробити теплу підлогу.

– низька. Однак можна зробити теплу підлогу. Вологостійкість – низька. Існують дорогі варіанти, які не бояться вологи.

– низька. Існують дорогі варіанти, які не бояться вологи. Довговічність – низька. Ламінат швидко зношується, особливо дешеві серії.

– низька. Ламінат швидко зношується, особливо дешеві серії. Ціна ламінату – середня. Чим дорожчий матеріал – тим вища якість. Також у нього можуть бути додаткові плюси у вигляді вологостійкості та ін.

– середня. Чим дорожчий матеріал – тим вища якість. Також у нього можуть бути додаткові плюси у вигляді вологостійкості та ін. Укладання – просте.

– просте. Комфорт – вище середнього.

Таким чином, до серйозних недоліків ламінату можна віднести недовговічність, швидке зношування і боязнь вологи.

Ламінат представлений в широкому асортименті / Фото seal-parket

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Паркет або паркетна дошка: плюси і мінуси

Матеріал підходить для використання в спальні, вітальні, кабінеті.

Теплопровідність – низька, проте не рекомендується укладання теплої підлоги. Це пов'язано з тим, що паркетна дошка погано пропускає тепло і розсихається. Виняток: спеціальна тришарова термодоска.

– низька, проте не рекомендується укладання теплої підлоги. Це пов'язано з тим, що паркетна дошка погано пропускає тепло і розсихається. Виняток: спеціальна тришарова термодоска. Вологостійкість – низька. Паркетну дошку не рекомендується використовувати в санвузол і кухні.

– низька. Паркетну дошку не рекомендується використовувати в санвузол і кухні. Довговічність – висока. Паркет за необхідності можна реставрувати.

– висока. Паркет за необхідності можна реставрувати. Ціна – вище середнього.

– вище середнього. Швидкість монтування – середня.

– середня. Комфорт – високий.

– високий. Представлений в широкому асортименті.

До мінусів паркету і паркетної дошки можна віднести боязнь води і вологи (розбухає) і чутливість (дряпається).

Паркетную доску не рекомендуется использовать в санузле и кухне / Фото ecowood