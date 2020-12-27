Ламінат або паркетна дошка в інтер'єрі: особливості, плюси і мінуси
Плануючи ремонтні роботи у квартирі або будинку, кожен власник опиняється перед вибором – яке підлогове покриття вибрати.
У чому особливості, переваги та недоліки ламінату та паркетної дошки, розповідає in_design.studio в Instagram.
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Ламінат: особливості, переваги та недоліки
Можна укладати в будь-якому приміщенні, крім санвузла. Зверніть увагу: ламінат на кухні повинен бути вологостійким.
- Теплопровідність – низька. Однак можна зробити теплу підлогу.
- Вологостійкість – низька. Існують дорогі варіанти, які не бояться вологи.
- Довговічність – низька. Ламінат швидко зношується, особливо дешеві серії.
- Ціна ламінату – середня. Чим дорожчий матеріал – тим вища якість. Також у нього можуть бути додаткові плюси у вигляді вологостійкості та ін.
- Укладання – просте.
- Комфорт – вище середнього.
Ламінат представлений в широкому асортименті / Фото seal-parket
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Паркет або паркетна дошка: плюси і мінуси
Матеріал підходить для використання в спальні, вітальні, кабінеті.
- Теплопровідність – низька, проте не рекомендується укладання теплої підлоги. Це пов'язано з тим, що паркетна дошка погано пропускає тепло і розсихається. Виняток: спеціальна тришарова термодоска.
- Вологостійкість – низька. Паркетну дошку не рекомендується використовувати в санвузол і кухні.
- Довговічність – висока. Паркет за необхідності можна реставрувати.
- Ціна – вище середнього.
- Швидкість монтування – середня.
- Комфорт – високий.
- Представлений в широкому асортименті.
Паркетную доску не рекомендуется использовать в санузле и кухне / Фото ecowood
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