Ламинат или паркетная доска в интерьере: особенности, плюсы и минусы
Планируя ремонтные работы в квартире или доме, каждый владелец встает перед выбором – какое напольное покрытие выбрать.
В чем особенности, преимущества и недостатки ламината и паркетной доски, рассказывает in_design.studio в Instagram.
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Ламинат: особенности, преимущества и недостатки
Можно укладывать в любом помещении, кроме санузла. Обратите внимание: ламинат на кухне должен быть влагостойким.
- Теплопроводность – низкая. Однако можно сделать теплый пол.
- Влагоустойчивость – низкая. Существуют дорогие варианты, которые не боятся влаги.
- Долговечность – низкая. Ламинат быстро изнашивается, особенно дешевые серии.
- Цена ламината – средняя. Чем дороже материал – тем выше качества. Также у него могут быть дополнительные плюсы в виде влагостойкости и пр.
- Укладка – простая.
- Комфорт – выше среднего.
Ламинат представлен в широком ассортименте / Фото seal-parket
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Паркет или паркетная доска: плюсы и минусы
Материал подходит для использования в спальне, гостиной, кабинете.
- Теплопроводность – низкая, однако не рекомендуется укладка теплого пола. Это связано с тем, что паркетная доска плохо пропускает тепло и рассыхается. Исключение: специальная трехслойная термодоска.
- Влагоустойчивость – низкая. Паркетную доску не рекомендуется использовать в санузел и кухне.
- Долговечность – высокая. Паркет при необходимости можно реставрировать.
- Цена – выше среднего.
- Скорость монтирования – средняя.
- Комфорт – высокий.
- Представлен в широком ассортименте.
Паркетную доску не рекомендуется использовать в санузле и кухне / Фото ecowood
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