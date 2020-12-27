Планируя ремонтные работы в квартире или доме, каждый владелец встает перед выбором – какое напольное покрытие выбрать.

В чем особенности, преимущества и недостатки ламината и паркетной доски, рассказывает in_design.studio в Instagram.

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Ламинат: особенности, преимущества и недостатки

Можно укладывать в любом помещении, кроме санузла. Обратите внимание: ламинат на кухне должен быть влагостойким.

Теплопроводность – низкая. Однако можно сделать теплый пол.

– низкая. Однако можно сделать теплый пол. Влагоустойчивость – низкая. Существуют дорогие варианты, которые не боятся влаги.

– низкая. Существуют дорогие варианты, которые не боятся влаги. Долговечность – низкая. Ламинат быстро изнашивается, особенно дешевые серии.

– низкая. Ламинат быстро изнашивается, особенно дешевые серии. Цена ламината – средняя. Чем дороже материал – тем выше качества. Также у него могут быть дополнительные плюсы в виде влагостойкости и пр.

– средняя. Чем дороже материал – тем выше качества. Также у него могут быть дополнительные плюсы в виде влагостойкости и пр. Укладка – простая.

– простая. Комфорт – выше среднего.

Таким образом, к серьезным недостаткам ламината можно отнести недолговечность, быстрое изнашивание и боязнь влаги.

Ламинат представлен в широком ассортименте / Фото seal-parket

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Паркет или паркетная доска: плюсы и минусы

Материал подходит для использования в спальне, гостиной, кабинете.

Теплопроводность – низкая, однако не рекомендуется укладка теплого пола. Это связано с тем, что паркетная доска плохо пропускает тепло и рассыхается. Исключение: специальная трехслойная термодоска.

– низкая, однако не рекомендуется укладка теплого пола. Это связано с тем, что паркетная доска плохо пропускает тепло и рассыхается. Исключение: специальная трехслойная термодоска. Влагоустойчивость – низкая. Паркетную доску не рекомендуется использовать в санузел и кухне.

– низкая. Паркетную доску не рекомендуется использовать в санузел и кухне. Долговечность – высокая. Паркет при необходимости можно реставрировать.

– высокая. Паркет при необходимости можно реставрировать. Цена – выше среднего.

– выше среднего. Скорость монтирования – средняя.

– средняя. Комфорт – высокий.

– высокий. Представлен в широком ассортименте.

К минусам паркета и паркетной доски можно отнести боязнь воды и влаги (разбухает) и чувствительность (царапается).

Паркетную доску не рекомендуется использовать в санузле и кухне / Фото ecowood