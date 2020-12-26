Тепла підлога у квартирі та будинку: особливості та поради
Якщо ви вирішили зробити теплу підлогу в квартирі або будинку – необхідно ґрунтовно підготуватися. І мова йде не лише про матеріали і фінансову складову.
Які моменти потрібно врахувати перед тим, як приступити до монтажу теплої підлоги, розповідає in_design.studio в Instagram.
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Якщо у вас на підлозі керамічна плитка – тепла підлога просто необхідна. Скрізь, де потенційно ви можете опинитися босоніж, так точно! УВ період міжсезоння, та й взимку вона просто врятує від замерзання. У санвузлах та передпокоїю багато замовників його не вимикають взагалі. У мокрих зонах підлога швидко сохне – взуття після дощового дня теж не постраждає, – відзначили в in_design.studio.
Тепла підлога буває двох видів:
- Водяна
Такі підлога дешевша в експлуатації і відмінно підходить для власників двоконтурних котлів. Але не забувайте, що "пиріг" цієї теплої підлоги товщий, ніж у електричної – це важливий нюанс, якщо у приміщенні панорамні вікна.
- Електрична
Являє собою готові "мати", які розгортають по приміщенню. Їх можна монтувати у плитковий клей, безпосередньо під плитку – відповідно, вже не потрібно гріти стяжку і експлуатація обходиться значно дешевше, ніж раніше, – пояснили дизайнери інтер'єру.
Тепла підлога буває водяна та електрична / Фото domstoy
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Що потрібно врахувати
- І водяна, і електрична підлога укладається з відступом: від стін – 200 мм, від меблів – 100 мм.
- Теплу підлогу потрібно ділити за зонами включення. Наприклад, в коридорі – своя тепла підлога, у спальні – своя.
- Не забудьте про регулятори. У всіх виробників вони відрізняються за ціною і монтуються на різній висоті.
Тому перед укладанням теплої підлоги краще продумати, де і які меблі у вас розташовані, врахувати регулятори і розтрати в експлуатації, – резюмували в in_design.studio.
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