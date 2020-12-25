Плануючи ремонт кухні, ви заздалегідь складаєте план робіт і кошторис, щоб не вийти за межі допустимого бюджету.

На чому не варто економити на кухні, розповідає Нерухомість 24.

Читайте Названо 3 найпопулярніших стилі інтер'єру 2021 для елітного житла

Підлогове покриття

На кухню потрібно вибирати міцне, вологостійке і довговічне покриття. Наприклад, керамограніт. Якщо ви хочете ламінат, його можна використати в обідній зоні, а в робочій – керамограніт або плитку. Пам'ятайте, що на кухні завжди є бризки жиру, води, розводи, тому потрібно вибирати матеріал, який не боїться регулярного чищення.

Керамограніт – відмінне рішення для кухні / Фото planetaplitki

Розетки

Розетки і електрика – важливий нюанс, особливо для кухні. Пам'ятайте, що у вас буде багато техніки (духовка, варильна поверхня, холодильник, витяжка, чайник та ін.), для яких потрібні додаткові розетки. Їх необхідно продумати до початку ремонту.

Додаткові розетки потрібно продумати заздалегідь / Фото jkunnya

Цікаво Кухонні фасади: які кращі та від чого залежить вибір

Фартух

Стіна над робочою поверхнею – місце, яке завжди потерпає від пару, бризок, крапель під час миття посуду або приготування їжі. Фартух повинен бути з міцного і вологостійкого матеріалу. Це може бути плитка, керамограніт, загартоване скло, фарбу.

Фартух повинен бути міцним / Фото trizio

Посудомийна машина

Посудомийні машини стали дуже затребуваним предметом в кухні. Якщо на етапі ремонту кошти обмежені – продумайте місце для посудомийної машини, розетку для неї і можливість підключення до комунікацій. У будь-який зручний момент ви зможете докупити потрібну техніку.