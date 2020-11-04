Ламінат: переваги, недоліки та фото в інтер'єрі
Ламінат – популярний вид підлогового покриття, який має і декоративну функцію – від нього залежить кінцевий результат та інтер'єр в цілому.
Що це за матеріал, які у нього переваги і недоліки, і як він виглядає в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.
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Переваги ламінату
- Зносостійкість. Ламінат витримує значні навантаження і тиск, а також має високу ударостійкість.
- Простий у догляді. Ламінат не вимагає шліфування, як масив дерева або паркет. Досить мити його вологою ганчіркою, але важливо уникати попадання води всередину.
- Легкий монтаж. Ламінат (на відміну від лінолеуму, паркету та ін.) можна укладати самостійно.
- Безпечність. У складі якісного ламінату – натуральні й екологічні компоненти. Це дозволяє матеріалу не викликати алергію.
- Довговічність. Ламінат прослужить не менше 10 років при правильному укладанні.
- Вологостійкість. Якісний ламінат "не боїться" води і вологи (уважно читайте інформацію на упаковці). Це відбувається завдяки просочення смолами і плит високої щільності.
- Сумісний з теплою підлогою. Ламінат (зі спеціальним маркуванням на упаковці) можна поєднувати із системою підігріву підлоги.
- Великий асортимент. Ламінат представлений безліччю виробників, це дозволяє підібрати покриття для підлоги для будь-якого стилю житла.
У ламінату є маса плюсів / Фото pinterest
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Недоліки ламінату
- Скрипи. Виникають у разі неправильного укладання покриття, різкого перепаду температури або вологи.
- "Боїться" води. Такий нюанс є у дешевого ламінату. Уважно читайте етикетки і вибирайте якісну продукцію відомих виробників.
- Небезпечний склад. У дешевому ламінаті можуть міститися формальдегіди, які несуть небезпеку для здоров'я.
Вибирайте якісну продукцію / Фото hendmeid24
Ламінат в інтер'єрі
Ламінат – універсальний оздоблювальний матеріал, який можна використовувати в абсолютно будь-якій кімнаті, будь то спальня, вітальня або дитяча. Головне правило – правильний підбір. Це стосується як зовнішнього вигляду ламінату, так і технічних характеристик (для кухні потрібно тільки вологостійке покриття).
Ламінат можна підібрати під будь-який інтер'єр / Фото design-homes
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