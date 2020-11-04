Ламінат – популярний вид підлогового покриття, який має і декоративну функцію – від нього залежить кінцевий результат та інтер'єр в цілому.

Що це за матеріал, які у нього переваги і недоліки, і як він виглядає в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.

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Переваги ламінату

Зносостійкість . Ламінат витримує значні навантаження і тиск, а також має високу ударостійкість.

. Ламінат витримує значні навантаження і тиск, а також має високу ударостійкість. Простий у догляді . Ламінат не вимагає шліфування, як масив дерева або паркет. Досить мити його вологою ганчіркою, але важливо уникати попадання води всередину.

. Ламінат не вимагає шліфування, як масив дерева або паркет. Досить мити його вологою ганчіркою, але важливо уникати попадання води всередину. Легкий монтаж . Ламінат (на відміну від лінолеуму, паркету та ін.) можна укладати самостійно.

. Ламінат (на відміну від лінолеуму, паркету та ін.) можна укладати самостійно. Безпечність. У складі якісного ламінату – натуральні й екологічні компоненти. Це дозволяє матеріалу не викликати алергію.

У складі якісного ламінату – натуральні й екологічні компоненти. Це дозволяє матеріалу не викликати алергію. Довговічність . Ламінат прослужить не менше 10 років при правильному укладанні.

. Ламінат прослужить не менше 10 років при правильному укладанні. Вологостійкість. Якісний ламінат "не боїться" води і вологи (уважно читайте інформацію на упаковці). Це відбувається завдяки просочення смолами і плит високої щільності.

Якісний ламінат "не боїться" води і вологи (уважно читайте інформацію на упаковці). Це відбувається завдяки просочення смолами і плит високої щільності. Сумісний з теплою підлогою . Ламінат (зі спеціальним маркуванням на упаковці) можна поєднувати із системою підігріву підлоги.

. Ламінат (зі спеціальним маркуванням на упаковці) можна поєднувати із системою підігріву підлоги. Великий асортимент. Ламінат представлений безліччю виробників, це дозволяє підібрати покриття для підлоги для будь-якого стилю житла.

У ламінату є маса плюсів​ / Фото pinterest

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Недоліки ламінату

Скрипи. Виникають у разі неправильного укладання покриття, різкого перепаду температури або вологи.

Виникають у разі неправильного укладання покриття, різкого перепаду температури або вологи. "Боїться" води. Такий нюанс є у дешевого ламінату. Уважно читайте етикетки і вибирайте якісну продукцію відомих виробників.

Такий нюанс є у дешевого ламінату. Уважно читайте етикетки і вибирайте якісну продукцію відомих виробників. Небезпечний склад. У дешевому ламінаті можуть міститися формальдегіди, які несуть небезпеку для здоров'я.

Вибирайте якісну продукцію​ / Фото hendmeid24

Ламінат в інтер'єрі

Ламінат – універсальний оздоблювальний матеріал, який можна використовувати в абсолютно будь-якій кімнаті, будь то спальня, вітальня або дитяча. Головне правило – правильний підбір. Це стосується як зовнішнього вигляду ламінату, так і технічних характеристик (для кухні потрібно тільки вологостійке покриття).

Ламінат можна підібрати під будь-який інтер'єр / Фото design-homes