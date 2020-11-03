Плануючи інтер'єр вітальні, хочеться зробити кімнату просторою, світлою і затишною, проте іноді власники припускаються помилок.

Які помилки стають фатальними, і "вбивають" інтер'єр кімнати, розповідає Нерухомість 24.

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Розстановка меблів

Наприкінці минулого століття меблі у кімнатах ставили чітко уздовж стіни. Багато хто не розпрощався з цією звичкою і це перша помилка. Для того щоб приміщення виглядало обжитим, комфортним, затишним і стильним, зробіть цікаву розстановку.

Розстановка меблів може повністю змінити вигляд кімнати / Фото pinterest

Колір меблів

Темні меблі – це, безумовно, красиво. Але підходить такий варіант тільки для дуже просторих приміщень. Невелика кімната буде виглядати ще меншою, якщо обставити її темними предметами. У 2020 році в трендах – натуральність, використовуйте світлі відтінки дерева. Це додасть вітальні витонченості та затишку.

Темні меблі зроблять приміщення похмурим / Фото designmyhome

Як краще:

Світлі меблі візуально зроблять вітальню просторішою / Фото trizio

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Килим

Останніми роками килими знову стали популярними. Однак при виборі, потрібно враховувати і його розміри, і площу приміщення. Маленький килим може зіпсувати інтер'єр всієї кімнати.

Щоб килим виглядав стильно і доповнював інтер'єр, виберіть правильний розмір / Фото blues-dev

Освітлення

Вітальня – місце, де збирається вся родина. У ній повинно бути багато як природного, так і додаткового світла. Врахуйте ці нюанси на етапі ремонту. Доречно розвісити у вітальні цікаві світильники, споти, можна поставити торшери. Єдина вимога – всі предмети повинні відповідати загальній стилістиці приміщення.

Освітлення дозволить по-новому поглянути на кімнату / Фото keramis

Штори

Багато хто вважає, що у квартирі можна обійтися без штор. Однак це стосується тільки певних стилів, наприклад, скандинавського або лофту. В інших же рекомендується використовувати фіранки або штори. Враховуйте їх довжину – не перебивайте стіну короткими шторами. Такий прийом візуально зменшить кімнату. Полотно має починатися від стелі – це стильно, сучасно і красиво.

Штори додадуть затишку​ / Фото keramis