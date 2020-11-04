Ламинат – популярный вид напольного покрытия, который имеет и декоративную функцию - от него зависит конечный результат и интерьер в целом.

Что это за материал, какие у него преимущества и недостатки, и как он выглядит в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.

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Преимущества ламината

Износостойкость. Ламинат выдерживает значительные нагрузки и давление, а также обладает высокой ударопрочностью.

Ламинат выдерживает значительные нагрузки и давление, а также обладает высокой ударопрочностью. Прост в уходе. Ламинат не требует шлифовки, как массив дерева или паркет. Достаточно мыть его влажной тряпкой, но важно избегать попадания воды внутрь.

Ламинат не требует шлифовки, как массив дерева или паркет. Достаточно мыть его влажной тряпкой, но важно избегать попадания воды внутрь. Легкий монтаж. Ламинат (в отличие от линолеума, паркета и пр.) можно укладывать самостоятельно.

Ламинат (в отличие от линолеума, паркета и пр.) можно укладывать самостоятельно. Безопасность. В составе качественного ламината – натуральные и экологичные компоненты. Это позволяет материалу не вызывать аллергию.

В составе качественного ламината – натуральные и экологичные компоненты. Это позволяет материалу не вызывать аллергию. Долговечность. Ламинат прослужит не менее 10 лет при правильной укладке.

Ламинат прослужит не менее 10 лет при правильной укладке. Влагостойкость. Качественный ламинат "не боится" воды и влаги (внимательно читайте информацию на упаковке). Это происходит благодаря пропитке из смол и плит высокой плотности.

Качественный ламинат "не боится" воды и влаги (внимательно читайте информацию на упаковке). Это происходит благодаря пропитке из смол и плит высокой плотности. Совместим с теплым полом. Ламинат (со специальной маркировкой на упаковке) можно совмещать с системой напольного отопления.

Ламинат (со специальной маркировкой на упаковке) можно совмещать с системой напольного отопления. Большой ассортимент. Ламинат представлен множеством производителей, это позволяет подобрать напольное покрытие для любого стиля жилья.

У ламината есть масса плюсов / Фото pinterest

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Недостатки ламината

Скрипы. Возникают в случае неправильной укладки покрытия, резкого перепада температуры или влаги.

Возникают в случае неправильной укладки покрытия, резкого перепада температуры или влаги. "Боится" воды. Такой нюанс есть у дешевого ламината. Внимательно читайте этикетки и выбирайте качественную продукцию известных производителей.

Такой нюанс есть у дешевого ламината. Внимательно читайте этикетки и выбирайте качественную продукцию известных производителей. Опасный состав. В дешевом ламинате могут содержаться формальдегиды, которые несут опасность для здоровья.

Выбирайте качественную продукцию / Фото hendmeid24

Ламинат в интерьере

Ламинат – универсальный отделочный материал, который можно использовать в абсолютно любой комнате, будь то спальня, гостиная или детская. Главное правило – правильный подбор. Это касается как внешнего вида ламината, так и технических характеристик (для кухни нужно только влагостойкое покрытие).

Ламинат можно подобрать под любой интерьер / Фото design-homes