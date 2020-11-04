Ламинат: преимущества, недостатки и фото в интерьере
Ламинат – популярный вид напольного покрытия, который имеет и декоративную функцию - от него зависит конечный результат и интерьер в целом.
Что это за материал, какие у него преимущества и недостатки, и как он выглядит в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.
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Преимущества ламината
- Износостойкость. Ламинат выдерживает значительные нагрузки и давление, а также обладает высокой ударопрочностью.
- Прост в уходе. Ламинат не требует шлифовки, как массив дерева или паркет. Достаточно мыть его влажной тряпкой, но важно избегать попадания воды внутрь.
- Легкий монтаж. Ламинат (в отличие от линолеума, паркета и пр.) можно укладывать самостоятельно.
- Безопасность. В составе качественного ламината – натуральные и экологичные компоненты. Это позволяет материалу не вызывать аллергию.
- Долговечность. Ламинат прослужит не менее 10 лет при правильной укладке.
- Влагостойкость. Качественный ламинат "не боится" воды и влаги (внимательно читайте информацию на упаковке). Это происходит благодаря пропитке из смол и плит высокой плотности.
- Совместим с теплым полом. Ламинат (со специальной маркировкой на упаковке) можно совмещать с системой напольного отопления.
- Большой ассортимент. Ламинат представлен множеством производителей, это позволяет подобрать напольное покрытие для любого стиля жилья.
У ламината есть масса плюсов / Фото pinterest
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Недостатки ламината
- Скрипы. Возникают в случае неправильной укладки покрытия, резкого перепада температуры или влаги.
- "Боится" воды. Такой нюанс есть у дешевого ламината. Внимательно читайте этикетки и выбирайте качественную продукцию известных производителей.
- Опасный состав. В дешевом ламинате могут содержаться формальдегиды, которые несут опасность для здоровья.
Выбирайте качественную продукцию / Фото hendmeid24
Ламинат в интерьере
Ламинат – универсальный отделочный материал, который можно использовать в абсолютно любой комнате, будь то спальня, гостиная или детская. Главное правило – правильный подбор. Это касается как внешнего вида ламината, так и технических характеристик (для кухни нужно только влагостойкое покрытие).
Ламинат можно подобрать под любой интерьер / Фото design-homes
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