В интерьере маленькой спальни важен каждый сантиметр и каждая деталь: мебель, количество света, цвет и используемые материалы.

Для того, чтобы небольшая комната стала спальней мечты, есть несколько приемов, рассказывает 24 канал.

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Как оптимизировать пространство

Мебель

Выбор мебели играет решающую роль. Все предметы должны соответствовать размерам комнаты. Важно оставить в помещении свободное место – это не только позволит свободно перемещаться, но и создаст более разгруженную обстановку. Стоит обратить внимание на кровать-трансформер.

Отделка стен

Выбирая цвета для небольшой спальни, рекомендуется использовать светлые оттенки. Беспроигрышным вариантом является белый цвет. Если хочется ярких красок, воспользуйтесь контрастом для одной из стен.

Светлые помещения кажутся больше и просторнее / Фото elledecoration

Декор

Не перегружайте комнату лишними предметами, они могут создать ощущение беспорядка. Можно повесить картину или фото, пару прикроватных ламп.

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Если хочется ярких оттенков – используйте декоративные подушки / Фото elledecoration

Освещение

Светлые помещения всегда выглядят более просторно, этот трюк сработает и в спальне. Добавьте больше света – бра, потолочные светильники и прикроватные лампы помогут добиться желаемого эффекта.

Зеркало

Зеркальные поверхности визуально увеличивают площадь. Если места для зеркала нет, разместите его на межкомнатной двери. Это удобно, практично и стильно.

Зеркало визуально расширит комнату / Фото ivd

Для того, чтобы комната казалась не только просторной, но и была функциональной, не бойтесь использовать углы и ниши. Там могут быть книжные полки, кресло для чтения или даже кофейный столик. Важно не захламлять спальню, чтобы она оставалась уютной и комфортной для отдыха.