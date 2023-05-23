5 недорогих ідей декору, щоб підготувати вашу спальню до літа

Підійміть жалюзі та відчиніть вікна – нарешті настала сонячна погода! Зворотний відлік до літа в самому розпалі, тож саме час підготувати свій дім до майбутньої спеки.

Якщо ваш будинок не обладнаний центральним кондиціонером, то варто придбати його для своєї спальні. Але крім цього, варто зробити ще кілька оновлень в домашньому декорі, щоб освіжити свою спальню.

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Постільна білизна малинового кольору

Одним із найкращих подарунків, які ви можете зробити собі цього літа, є постільна білизна з льону. Виберіть веселий колір постелі, схожий на малиновий.

"Вибір білизни з його повітропроникністю, довговічністю та природними складками створює привабливе та розслаблене відчуття. Прихід літа часто вимагає використання яскравих кольорів, і який кращий спосіб зробити це, ніж знайти постіль малинового відтінку?", – каже дизайнер Артем Кроповінський.

Постіль рожевого кольору / Фото з інстаграму casa__lottii

Плетені кошички для зберігання

Плетені скрині – ідеальні для зберігання речей влітку. "Використання лози додає літнього шарму організації необхідних речей у спальні. Лоза додає атмосферності та тепла", – говорить Кроповінський.

Прозорі драпірування

"Прозорі портьєри не повністю блокують світло з кімнати, але зменшують інтенсивність сонячного світла, в результаті чого простір стає прохолоднішим", – розповідає дизайнер і впливовий експерт Александрія Кочінскі.

Особливо чудовою є атмосфера, коли вікна відчинені, а портьєри вловлюють вітерець і колихаються на ньому.

Прозорі штори / Фото з інстаграму linaveronuca

Свіжі декоративні подушки

Влітку більшість людей тяжіють до світліших і яскравіших палітр. Такі кольори можна додати в інтер'єр спальні за допомогою подушок.

Ви можете підібрати щось делікатне з вишивкою для відчуття "котеджкору" або щось із смужками для прибережного вигляду.

Зелені рослини, які майже не потребують догляду

Прихід літа натякає на те, що у вас буде менше часу на догляд за кімнатними рослинами. Але якщо ви все ж хочете мати трохи зелені у своїй спальні, придбайте квіти, які потребують мінімального догляду.