Споруда була збудована в часи Австро-Угорщини – у 1905 році. Тоді вона виконувала функцію будинку для сиріт та гімназії, згодом – отримала статус школи. Діти навчалися тут до 1990-х років. Утім, після зведення сучаснішого приміщення, історична будівля почала простоювати без власників та занепадала.

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Хто стоїть за відновленням будівлі

Зайнятися відновленням будівлі, яка перебувала в аварійному стані, вирішила львів’янка Ганна Гаврилів – мистецтвознавиця та засновниця благодійного фонду "Спадщина.Ua", який займається об’єктами культурного надбання.

Будівля перебувала в аварійному стані / Фото zaxid.net

Оголошення про продаж колишньої школи площею 570 метрів квадратних за 50 кілометрів від Львова Ганна побачила на сайті OLX. Оскільки споруда простоювала без власників понад 20 років, селищна рада вирішила виставити її на аукціон.

Колишня школа не має статусу пам’ятки архітектури. Це значно полегшило процес ревіталізації, який тривав 2 роки. Ганна намагалася зберегти автентичний вигляд будинку, виконаного у стилі класицизму та ранньої сецесії. Усі цінні елементи фасаду – відкриті дерев’яні балки та оздоби – вціліли й отримали нове життя.



Фасад після ревіталізації / Фото фейсбук СТАРА ШКОЛА / OLD SCHOOL

Двері та вікна мистецтвознавиця замінила на дерев’яні аналоги, щоб витримати єдиний стиль будівлі. У найближчих планах – відновити картуші з комахами, розташовані на фасаді. Реставраційні роботи планують вже навесні 2022 року.

В інтер’єрі, який тепер тяжіє до стилю лофт, поєднано 4 кольори та матеріали – білий, дерево, графіт, цегла. Колишню школу прикрашають старі меблі, які принесли мешканці Роздолу.

Що далі

Облаштувати приміщення допомогли мешканці Роздолу / Фото zaxid.net

Нова власниця прагне перетворити приміщення у багатофункціональний простір, де надаватимуть освітні, оздоровчо-медичні, спортивні та дитячо-розважальні послуги. Нині тут вже проходять курси англійської для дітей.

До вибору орендарів Ганна Гаврилів підходить перебірливо. Каже, що їй важливо зберегти концепцію задуму.

Ми придумали ідеальну концепцію, розраховану на сім’ї з дітьми з середнім і вищим рівнем достатку, і хочемо зробити такий набір функцій, які будуть взаємопідсилюватись,

– розповідає вона.

Цей проєкт, додає Ганна Гаврилів, був випробуванням, чи можуть такі об’єкти стати новим громадським і туристичним магнітом в малих громадах.

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Чи вигідна купівля історичної нерухомості

Про гроші, вкладені у купівлю і реновацію старої школи, Ганна Гаврилів говорити не хоче, але погоджується, що з прагматичної точки зору вигідніше було б продати ділянку і цеглу з будівлі.

Історична нерухомість має значно нижчу рентабельність, ніж логістичні склади,

– жартує Ганна.

Але культурна менеджерка впевнена, що цінні речі треба рятувати. А вкладені гроші окупляться за кілька років.