Сооружение было построено во времена Австро-Венгрии – в 1905 году. Тогда оно выполняло функцию дома для сирот и гимназии, затем получило статус школы. Дети учились здесь до 90-х годов. Впрочем, после строительства современного помещения, историческое здание начало простаивать без владельцев и приходить в упадок.

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Кто стоит за восстановлением здания

Заняться восстановлением здания, которое находилось в аварийном состоянии, решила львовянка Анна Гаврилов – искусствовед и основатель благотворительного фонда "Наследие.Ua", который занимается объектами культурного достояния.

Здание находилось в аварийном состоянии / Фото zaxid.net

Объявления о продаже бывшей школы площадью 570 квадратных метров в 50 километрах от Львова Анна увидела на сайте OLX. Поскольку сооружение простаивало без владельцев более 20 лет, поселковый совет решил выставить его на аукцион.

Бывшая школа не имеет статуса памятки архитектуры. Это значительно облегчило процесс ревитализации, длившийся 2 года. Анна пыталась сохранить аутентичный облик дома, исполненного в стиле классицизма и ранней сецессии. Все ценные элементы фасада – открытые деревянные балки и украшения – уцелели и обрели новую жизнь.



Фасад после ревитализации / Фото фейсбук СТАРАЯ ШКОЛА / OLD SCHOOL

Дверь и окна искусствоведа заменила деревянными аналогами, чтобы выдержать единый стиль здания. В ближайших планах – восстановить картуши с насекомыми, расположенные на фасаде. Реставрационные работы планируется уже весной 2022 года.

В интерьере, который теперь тяготеет к стилю лофт, сочетаются 4 цвета и материалы – белый, дерево, графит, кирпич. Бывшую школу украшает старая мебель, которую принесли жильцы Роздола.

Что дальше

Обустроить помещение помогли жители Роздола / Фото zaxid.net

Новая владелица стремится превратить помещение в многофункциональное пространство, где будут предоставляться образовательные, оздоровительно-медицинские, спортивные и детско-развлекательные услуги. Сейчас здесь проходят курсы английского для детей.

К выбору арендаторов Анна Гаврилов подходит разборчиво. Говорит, что ей важно сохранить концепцию замысла.

Мы придумали идеальную концепцию, рассчитанную на семьи с детьми со средним и более высоким уровнем достатка, и хотим сделать такой набор функций, которые будут взаимоусиливаться,

– рассказывает она.

Этот проект, добавляет Анна Гаврилов, являлся испытанием, смогут ли такие объекты стать новым общественным и туристическим магнитом в малых общинах.

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Выгодна ли покупка исторической недвижимости

О деньгах, вложенных в покупку и реновацию старой школы, Анна Гаврилов говорить не хочет, но соглашается, что с прагматичной точки зрения выгоднее было бы продать участок и кирпич из здания.

Историческая недвижимость имеет значительно более низкую рентабельность, чем логистические склады,

– шутит Анна.

Но культурная менеджерка уверена, что ценные вещи надо спасать. А вложенные деньги окупятся через несколько лет.