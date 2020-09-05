Освітлення у квартирі має величезне значення – з його допомогою житло можна зробити просторішим, затишнішим і комфортнішим.

Як вибрати люстру у вітальню, або як її часто називають, залу, розповідає 24 канал.

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Найбільш часто люстри у квартирах є основним джерелом штучного світла. Багато хто віддає перевагу вбудованим світильникам, проте люстри не втрачають своєї популярності та актуальності, і залишаються важливим акцентом.

Що врахувати при виборі люстри

Спосіб монтажу

Найпоширеніший – класичний (підвісний). Люстра кріпиться до стелі, її основна частина звисає на підвісі або пружині. Цей варіант підходить для приміщень з високими стелями (від 3-х метрів).

– класичний (підвісний). Люстра кріпиться до стелі, її основна частина звисає на підвісі або пружині. Цей варіант підходить для приміщень з високими стелями (від 3-х метрів). Стельовий . Люстра щільно прилягає до стелі. Цей спосіб відмінно підходить для натяжних стель.

. Люстра щільно прилягає до стелі. Цей спосіб відмінно підходить для натяжних стель. Світильники на довгих підвісах. Переважно встановлюються над столом або диваном і грають роль локального освітлення. Хороший варіант для кухні-вітальні.

Існує кілька способів монтажу світильників​ / Фото dizajninfo

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Потужність світильника

Один з найважливіших критеріїв. Потужність світильника визначається кількістю ламп, рівнів і ріжків. Для загального освітлення рекомендується вибирати трьохріжковий світильник з лампами розжарювання по 100 Вт або шестирожковий, але з лампами по 50 Вт. Світлодіодні лампи підбираються приблизно 8 разів менше за потужністю, а люмінесцентні – 5.

Завжди звертайте увагу на потужність світильника / Фото ciscoexpo

Розмір світильника

Будь-яка люстра або світильник повинні відповідати площі приміщення. Для того щоб визначити потрібний діаметр, необхідно (для квадратних приміщень) суму довжини і ширини кімнати у метрах помножити на десять. Також можна використовувати усереднені показники для діаметра люстри залежно від площі кімнати: менше 10 кв. м – 43-55 см у діаметрі; від 10 до 15 кв. м – 60-70 см; від 15 до 20 кв. м – 80-95 см.

Стиль

Будь-який предмет має відповідати стилю інтер'єру. Люстра – не виняток. Ретельно підбирайте її для вашого житла. Наприклад, у класичному стилі буде доречна велика люстра з кришталевими елементами, у неокласиці – повітряна і легка з плавними вигинами, в сучасному – спокійна, у формі чітких геометричних форм, у скандинавському – проста, в нейтральній гамі.

Люстра повинна відповідати стилю квартири / Фото remont-book

Вибираючи люстру з урахуванням зазначених нюансів, ви зможете зробити житло комфортним і затишним для проживання.