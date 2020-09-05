Освещение в квартире имеет огромное значение – с его помощью жилье можно сделать просторнее, уютнее и комфортнее.

Как выбрать люстру в гостиную, или как ее часто называют, зал, рассказывает 24 канал.

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Наиболее часто люстры в квартирах являются основным источником искусственного света. Многие отдают предпочтение встроенным светильникам, однако люстры не теряют своей популярности и актуальности, и остаются важным акцентом.

Что учесть при выборе люстры

Способ монтажа

Самый распространенный – классический (подвесной). Люстра крепится к потолку, ее основная часть свисает на подвесе или пружине. Этот вариант подходит для помещений с высокими потолками (от 3-х метров).

Люстра крепится к потолку, ее основная часть свисает на подвесе или пружине. Этот вариант подходит для помещений с высокими потолками (от 3-х метров). Потолочный. Люстра плотно прилегает к потолку. Этот способ отлично подходит для натяжных потолков.

Люстра плотно прилегает к потолку. Этот способ отлично подходит для натяжных потолков. Светильники на длинных подвесах. Преимущественно устанавливаются над столом или диваном и играют роль локального освещения. Хороший вариант для кухни-гостиной.

Существует несколько способов монтажа светильников / Фото dizajninfo

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Мощность светильника

Один из важнейших критериев. Мощность светильника определяется количеством ламп, уровней и рожков. Для общего освещения рекомендуется выбирать трехрожковый светильник с лампами накаливания по 100 Вт или шестирожковый, но с лампами по 50 Вт. Светодиодные лампы подбираются примерно в 8 раз меньше по мощности, а люминесцентные – в 5.

Всегда обращайте внимание на мощность светильника / Фото ciscoexpo

Размер светильника

Любая люстра или светильник должны соответствовать площади помещения. Для того чтобы определить нужный диаметр, необходимо (для квадратных помещений) сумму длины и ширины комнаты в метрах умножить на десять. Также можно использовать усредненные показатели для диаметра люстры в зависимости от площади комнаты: менее 10 кв. м – 43-55 см в диаметре; от 10 до 15 кв. м – 60-70 см; от 15 до 20 кв. м – 80-95 см.

Стиль

Любой предмет должен соответствовать стилю интерьера. Люстра – не исключение. Тщательно подбирайте ее для вашего жилья. Например, в классическом стиле будет уместна большая люстра с хрустальными элементами, в неоклассике – воздушная и легкая с плавными изгибами, в современном – спокойная, в форме четких геометрических форм, в скандинавском – простая, в нейтральной гамме.

Люстра должна соответствовать стилю квартиры / Фото remont-book

Выбирая люстру с учетом указанных нюансов, вы сможете сделать жилье комфортным и уютным для проживания.