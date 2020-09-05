Гарнітур для невеликої кухні – не така проста задача, як здається на перший погляд, навпаки – все потрібно ретельно продумати, промальовувати і спланувати.

Вибираючи меблі для маленької кухні, необхідно врахувати кілька нюансів, розповідає 24 канал.

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Планування

Оптимальними варіантами для невеликих приміщень вважаються кутова або пряма кухні.

Кутова

Також може називатися Г-образної або L-образної. Цей варіант підійде для квадратних і прямокутних кімнат.

Пряма (лінійна)

Підходить навіть для самого маленького простору. Мінус – не дуже містка.

Верхні шафи

Щоб розширити корисний простір, можна замовити верхні шафи висотою 900-950 мм замість стандартних 700-720 мм. Також можна зробити їх до стелі – це актуально, модно і головне – практично і функціонально. Крім того, можна зробити підйомні фасади замість – вони дозволять заощадити місце.

Верхні шафи можна зробити до стелі / mydizajn​

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Тумби

Створюючи невеликий гарнітур, одна з основних задач – зробити так, щоб весь вміст нижніх тумб було доступно. Для цього є кілька шляхів:

ящики замість дверей. Це не лише зручно, але й практично.

Це не лише зручно, але й практично. вузькі висувні шафи (карго). Відмінний девайс для тих, хто часто готує. Так можна не тільки вдало використовувати вузьку нішу, але і розмістити все необхідне для готування під рукою.

Карго стане в нагоді тим, хто часто готує / Фото cian

Фасади

Мабуть, один з найбільш найважливіших нюансів у випадку з маленькою кухнею. Ретельно продумайте колір і матеріал фасадів, адже від цього залежить загальний вигляд приміщення. Рекомендується підбирати гладкі і лаконічні дизайни, без зайвих деталей. Це дозволить візуально розширити простір. Як матеріал можна вибрати що-завгодно – МДФ, емаль, пластик, акрил, плівкове покриття – все залежить від ваших особистих переваг і допустимого бюджету.

Ручки для кухні

Найоптимальніший варіант – кухня з доводчиками і без ручок. Однак якщо ви вирішили, що ручки потрібні, віддайте перевагу лаконічній фурнітурі, без вишукувань. Також важливий розмір – великі меблеві ручки візуально збільшують фасади. Тому краще відмовитися від такого варіанту.

Якщо є можливість, краще відмовитися від ручок на кухні / Фото mebshop