Невелику кухню-вітальню можна перетворити на функціональний і комфортний простір.

Як правильно облаштувати і як оформити маленьку кухню-вітальню, розповідає 24 канал.

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Як правильно оформити: нюанси

Для оформлення невеликої кухні-вітальні краще вибрати пастельні відтінки : білий, бежевий, кремовий, молочний, сірий і інші. Для акценту можна використовувати 1-2 яскравих кольори.

: білий, бежевий, кремовий, молочний, сірий і інші. Для акценту можна У маленькому приміщенні рекомендується використовувати предмети з вертикальною орієнтацією : колони, смугасті шпалери та ін.

: колони, смугасті шпалери та ін. Для кухні-вітальні підійде великий довгий диван, відкриті полиці, фотошпалери на одній зі стін.

Маленька кухня-вітальня може стати комфортним розташуванням​ / Фото design-homes

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Що стане відмінним рішенням для кухні-вітальні

Системи зберігання (для посуду або текстилю).

Барна стійка (може стати обідньої зони).

Зонування допоможе розділити приміщення на "частини" за допомогою перегородок, розсувних дверей або меблів.

Барна стійка відмінно впишеться в невелику кухню-вітальню​ / Фото design-homes

Меблі

Кухня

Оптимальне рішення – Г-подібний гарнітур з кутовий частиною. Стільниця може плавно переходити у підвіконня. Також можна встановити лінійний гарнітур (більше підійде для квадратного приміщення).

Варто звернути увагу на меблі, що трансформуються. Вони дозволять заощадити місце, зробити його функціональним, практичним і комфортним. Це можуть бути ліжка, столи, стільці, дивани і ін.

Від кухонного гарнітура залежить характер приміщення / Фото design-homes

Приклади оформлення кухні-вітальні

Кухню-вітальню можна оформити в будь-якому стилі / Фото design-homes