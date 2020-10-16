Маленька кухня-вітальня: особливості та нюанси облаштування
Невелику кухню-вітальню можна перетворити на функціональний і комфортний простір.
Як правильно облаштувати і як оформити маленьку кухню-вітальню, розповідає 24 канал.
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Як правильно оформити: нюанси
- Для оформлення невеликої кухні-вітальні краще вибрати пастельні відтінки: білий, бежевий, кремовий, молочний, сірий і інші. Для акценту можна використовувати 1-2 яскравих кольори.
- У маленькому приміщенні рекомендується використовувати предмети з вертикальною орієнтацією: колони, смугасті шпалери та ін.
- Для кухні-вітальні підійде великий довгий диван, відкриті полиці, фотошпалери на одній зі стін.
Маленька кухня-вітальня може стати комфортним розташуванням / Фото design-homes
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Що стане відмінним рішенням для кухні-вітальні
- Системи зберігання (для посуду або текстилю).
- Барна стійка (може стати обідньої зони).
- Зонування допоможе розділити приміщення на "частини" за допомогою перегородок, розсувних дверей або меблів.
Барна стійка відмінно впишеться в невелику кухню-вітальню / Фото design-homes
Меблі
Кухня
Оптимальне рішення – Г-подібний гарнітур з кутовий частиною. Стільниця може плавно переходити у підвіконня. Також можна встановити лінійний гарнітур (більше підійде для квадратного приміщення).
Варто звернути увагу на меблі, що трансформуються. Вони дозволять заощадити місце, зробити його функціональним, практичним і комфортним. Це можуть бути ліжка, столи, стільці, дивани і ін.
Від кухонного гарнітура залежить характер приміщення / Фото design-homes
Приклади оформлення кухні-вітальні
Кухню-вітальню можна оформити в будь-якому стилі / Фото design-homes