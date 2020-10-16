Маленькая кухня-гостиная: особенности и нюансы обустройства
Небольшую кухню-гостиную можно превратить в функциональное и комфортное пространство.
Как правильно обустроить и как оформить маленькую кухню-гостиную, рассказывает 24 канал.
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Как правильно оформить: нюансы
- Для оформления небольшой кухни-гостиной лучше выбрать пастельные оттенки: белый, бежевый, кремовый, молочный, серый и другие. Для акцента можно использовать 1-2 ярких цвета.
- В маленьком помещении рекомендуется использовать предметы с вертикальной ориентацией: колонны, полосатые обои и пр.
- Для кухни-гостиной подойдет большой длинный диван, открытые полки, фотообои на одной из стен.
Маленькая кухня-гостиная может стать комфортным помещением / Фото design-homes
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Что станет отличным решением для кухни-гостиной
- Системы хранения (для посуды или текстиля).
- Барная стойка (может стать обеденной зоны).
- Зонирование поможет разделить помещение на "части" с помощью перегородок, раздвижных дверей или мебели.
Барная стойка отлично впишется в небольшую кухню-гостиную / Фото design-homes
Мебель
Кухня
Оптимальное решение – Г-образный гарнитур с угловой частью. Столешница может плавно переходить в подоконник. Также можно установить линейный гарнитур (больше подойдет для квадратного помещения).
Стоит обратить внимание на трансформирующуюся мебель. Она позволит сэкономить место, сделать его функциональным, практичным и комфортным. Это могут быть кровати, столы, стулья, диваны и пр.
От кухонного гарнитура зависит характер помещения / Фото design-homes
Примеры оформления кухни-гостиной
Кухню-гостиную можно оформить в любом стиле / Фото design-homes