Кожен з нас любить повертатися в квартиру або будинок, де світло, чисто і затишно. Житло, в якому постійно панує ідеальний порядок, вимагає серйозних щоденних зусиль, а часу на це не завжди вистачає.

Для того щоб прибирання пройшла легко і максимально швидко, дотримуйтеся простий інструкції, розповідає 24 канал.

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Не можна відволікатися. Приберіть всі зайві предмети, які можуть перешкодити швидкому прибиранню (наприклад, ноутбук або смартфон).

Приготуйте все необхідне. Переконайтеся, що у вас достатньо пакетів для сміття і ганчірок для прибирання. Підготуйте віник і пилосос. Відкрийте вікна, щоб впустити свіже повітря.

Зберіть сміття. З пакетом пройдіться по всіх кімнатах і зберіть весь очевидне сміття і винесіть його з дому. Так приміщення стане помітно охайнішим.

Безлад можна прибрати досить швидко, якщо слідувати інструкції​ / Фото 7Sisters

Запустіть прання. Зберіть у кімнатах брудні речі і відправте їх у пральну машинку або в кошик для білизни.

Брудний посуд зберіть по всій квартирі і складіть в раковину з мильною водою. Далі приступайте до миття.

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Розберіть плоскі поверхні в усіх кімнатах і протріть пил. Далі слід вимити дзеркала і скла.

Ванна кімната. Помийте ванну, почистіть унітаз, змініть рушники і переконайтеся, що мила і туалетного паперу досить.

Займатися прибиранням можна під улюблену музику / Фото wday

Кухня. Протріть поверхні і побутову техніку на кухні. Розставте по місцях вимитий посуд.

Перевірте всі кімнати у квартирі – можливо, якісь предмети кидаються в очі - їх потрібно прибрати.

Дістаньте пилосос і швабру та займіться прибиранням підлог.

Для того щоб переконатися, що вдома чисто, вийдіть з квартири і зайдіть назад. Оцініть вигляд житла. Якщо вас все влаштує – прибирання завершене.