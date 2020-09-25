В небольших квартирах всегда возникают трудности с соблюдением порядка – это связано с наличием большого количества вещей.

В маленьких квартирах непросто вместить все необходимое, поэтому владельцам следует ввести несколько привычек, которые упростят быт, рассказывает 24 канал.

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Горизонтальные поверхности

Много мелких предметов создают беспорядок, поэтому для поддержания порядка в доме важно следить за чистотой горизонтальных поверхностей – столешницы на кухне, рабочего стола и полок в комнате и пр.

Системы хранения

Важно, чтобы в квартире было достаточно систем хранения. Лучше, если они будут закрытыми. Это позволит избежать склада одежды на стульях и поддерживать чистоту в квартире.

Системы хранения – обязательный предмет для маленьких квартир / Фото inmyroom

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Покупки

Избегайте лишних покупок – это позволит сэкономить место в системах хранения.

Избавление от ненужного

Научитесь один-два раза в год расхламляться. В каждой квартире со временем скапливаются ненужные вещи или предметы, которые занимают и без того ценное место.

Избегайте ненужных вещей / Фото domosedy

Функциональные вещи

Приобретая необходимые для квартиры предметы, обязательно учитывайте их параметры и размеры. Обращайте внимание на мебель-трансформеры.