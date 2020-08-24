Лучшие идеи для маленькой квартиры: как вместить все необходимое
Смарт-квартирой или небольшой площадью другого жилья давно никого не удивишь. Остается только один вопрос – как вместить все необходимое.
Современные дизайны, трансформируемая мебель и изобилие на рынке позволяет сделать даже крохотную квартиру уютной и функциональной. 24 канал публикует лучшие идеи обустройства маленьких квартир.
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Как сделать так, чтобы маленькая квартира не казалась тесной
- Напольное покрытие должно быть однотонным. Для стен в смежных помещениях рекомендуется выбрать один цвет. Также пространство можно объединить общим стилем, фактурой, цветом.
- Чтобы потолки казались выше, используйте для них краску или обои на тон светлее цвета стен. Люстру лучше подобрать небольшую, с закрытыми лампочками. Также удачным решением станет точечное освещение.
- Не загромождайте квартиру лишними элементами декора (ковры, тяжелые рамки для фото) и аксессуарами.
Правильная расстановка позволит максимально обставить жилье / Фото mirdizajna
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Дизайн интерьера для маленькой квартиры
- Идеальным стилем для небольшой квартиры является минимализм. Регулярно избавляйтесь от ненужных вещей и предметов – это поможет сохранять в квартиру "свободной".
- Обычные шторы лучше заменить рулонными или римскими жалюзи – комната станет светлее и просторнее.
- Если требуется рабочая зона, ее можно оформить с помощью подиума, на котором будет стоять компьютерный стол.
- Встроенная и многофункциональная мебель поможет вместить все необходимое. Можно приобрести кровать с подъемным механизмом, обеденный стол-трансформер, пуфик-журнальный столик.
- Зеркальные поверхности также расширяют пространство. Их можно продумать на потолке, стенах и даже кухонном фартуке.
Интересные идеи оформления небольших квартир
В квартире площадью 20 метров квадратных удалось разместить все необходимое / Фото trizio
Квартира площадью 27 метров квадратных за счет правильного подбора цветовой гаммы кажется гораздо больше.
Небольшая квартира выглядит не только стильно, но и уютно / Фото trizio
Кровать-чердак – интересное решение для смарт-квартир / Фото mydizajn
Убрав лишние стены в квартире, можно добиться больше свободного пространства / Фото mydizajn
Чтобы результат получился идеальным, лучше обратиться к дизайнеру / Фото mydizajn