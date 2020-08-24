Смарт-квартирой или небольшой площадью другого жилья давно никого не удивишь. Остается только один вопрос – как вместить все необходимое.

Современные дизайны, трансформируемая мебель и изобилие на рынке позволяет сделать даже крохотную квартиру уютной и функциональной. 24 канал публикует лучшие идеи обустройства маленьких квартир.

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Как сделать так, чтобы маленькая квартира не казалась тесной

Напольное покрытие должно быть однотонным. Для стен в смежных помещениях рекомендуется выбрать один цвет. Также пространство можно объединить общим стилем, фактурой, цветом.

в смежных помещениях рекомендуется выбрать один цвет. Также пространство можно Чтобы потолки казались выше , используйте для них краску или обои на тон светлее цвета стен. Люстру лучше подобрать небольшую, с закрытыми лампочками. Также удачным решением станет точечное освещение.

, используйте для них краску или обои на тон светлее цвета стен. Люстру лучше подобрать небольшую, с закрытыми лампочками. Также Не загромождайте квартиру лишними элементами декора (ковры, тяжелые рамки для фото) и аксессуарами.

Правильная расстановка позволит максимально обставить жилье / Фото mirdizajna

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Дизайн интерьера для маленькой квартиры

Идеальным стилем для небольшой квартиры является минимализм . Регулярно избавляйтесь от ненужных вещей и предметов – это поможет сохранять в квартиру "свободной".

. Регулярно избавляйтесь от ненужных вещей и предметов – это поможет сохранять в квартиру "свободной". Обычные шторы лучше заменить рулонными или римскими жалюзи – комната станет светлее и просторнее.

рулонными или римскими жалюзи – комната станет светлее и просторнее. Если требуется рабочая зона, ее можно оформить с помощью подиума , на котором будет стоять компьютерный стол.

, на котором будет стоять компьютерный стол. Встроенная и многофункциональная мебель поможет вместить все необходимое. Можно приобрести кровать с подъемным механизмом, обеденный стол-трансформер, пуфик-журнальный столик.

поможет вместить все необходимое. Можно приобрести кровать с подъемным механизмом, обеденный стол-трансформер, пуфик-журнальный столик. Зеркальные поверхности также расширяют пространство. Их можно продумать на потолке, стенах и даже кухонном фартуке.

Интересные идеи оформления небольших квартир

В квартире площадью 20 метров квадратных удалось разместить все необходимое / Фото trizio

Квартира площадью 27 метров квадратных за счет правильного подбора цветовой гаммы кажется гораздо больше.

Небольшая квартира выглядит не только стильно, но и уютно / Фото trizio

Кровать-чердак – интересное решение для смарт-квартир / Фото mydizajn

Убрав лишние стены в квартире, можно добиться больше свободного пространства / Фото mydizajn

Чтобы результат получился идеальным, лучше обратиться к дизайнеру / Фото mydizajn