Маленька вітальня, або як її ще називають, зала – явище досить поширене в Україні. Її оформлення викликає чимало проблем, адже кімната використовується для відпочинку і прийому гостей.

Як оформити інтер'єр маленької вітальні, щоб приміщення стало справжньою візитною карткою квартири, розповідає 24 канал.

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Оздоблення і кольори

Тут важливо звернути увагу на матеріали і колірну гамму. Можна використовувати інтер'єрну фарбу або шпалери. Краще віддати перевагу світлим відтінкам – білі або бежеві шпалери / фарба розширять візуально кімнату, зроблять її просторою. Щоб вони не виглядали нудно, можна додати яскраві акценти.

Ретельно підбирайте матеріали для вітальні / Фото trizio

Зонування

Досить часто в вітальні потрібно зробити кілька різних зон. Це можна реалізувати за допомогою гіпсокартонних перегородок або подіуму. Також можна зробити візуальне зонування – за допомогою освітлення, різного оздоблення, розміщення меблів – все залежить від кінцевої мети.

Передбачте у вітальні додаткове освітлення​ / Фото trizio

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Як вибрати меблі

Предмети меблів у вітальню слід підбирати з урахуванням її габаритів і функціональності. Наприклад, масивні шафи і крісла в даному випадку не підійдуть. Слід звернути увагу на меблі-трансформери – крісло-ліжко, стіл-книжка тощо.

Не забувайте про контрастні кольори – невеликий декор прикрасить приміщення / Фото trizio

Розстановка меблів

Вибір меблів варто почати з дивана – саме він є центром кімнати. Навколо нього можна поставити крісло, журнальний столик, розмістити книжкові полиці. Не забувайте, що між меблями потрібно дотримуватися відстані в 60 см.

Вибирайте світлі відтінки – вони допоможуть збільшити кімнату / Фото trizio

Освітлення і декор

Хороший світло дозволить візуально збільшити кімнату. Використовуйте легкі фіранки або штори, а також продумайте додаткове освітлення. Можна встановити світлодіодні лампи і торшери або бра. Пам'ятайте про дзеркальних поверхнях – безрамні дзеркала розширять площу.

Не варто перевантажувати вітальню зайвими предметами / Фото trizio

Стиль

Найбільш підходящі стилі для невеликих приміщень – скандинавський, мінімалізм, сучасний. Всі вони поєднують в собі максимум функціональності і затишку, і мінімум зайвих елементів.

Основні правила для маленької вітальні