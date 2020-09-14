Маленькая гостиная: как оформить красиво и стильно
Маленькая гостиная, или как ее еще называют, зал – явление достаточно распространенное в Украине. Ее оформление вызывает немало проблем, ведь комната используется для отдыха и приема гостей.
Как оформить интерьер маленькой гостиной, чтобы помещение стало настоящей визитной карточкой квартиры, рассказывает 24 канал.
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Отделка и цвета
Здесь важно обратить внимание на материалы и цветовую гамму. Можно использовать интерьерную краску или обои. Лучше отдать предпочтение светлым оттенкам – белые или бежевые обои/краска расширят визуально комнату, сделают ее просторной. Чтобы они не выглядели скучно, можно добавить яркие акценты.
Тщательно подбирайте материалы для гостиной / Фото trizio
Зонирование
Довольно часто в гостиной требуется сделать несколько разных зон. Это можно реализовать с помощью гипсокартонных перегородок или подиума. Также можно сделать визуальное зонирование – с помощью освещения, разной отделки, расстановки мебели – все зависит от конечной цели.
Предусмотрите в гостиной дополнительное освещение / Фото trizio
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Как выбрать мебель
Предметы мебели в гостиную следует подбирать с учетом ее габаритов и функциональности. К примеру, массивные шкафы и кресла в данном случае не подойдут. Следует обратить внимание на мебель-трансформер – кресло-кровать, стол-книжка и пр.
Не забывайте о контрастных цветах – небольшой декор украсит помещение / Фото trizio
Расстановка мебели
Выбор мебели стоит начать с дивана – именно он является центром комнаты. Вокруг него можно поставить кресло, журнальный столик, разместить книжные полки. Не забывайте, что между мебелью нужно соблюдать расстояние в 60 см.
Выбирайте светлые оттенки – они помогут увеличить комнату / Фото trizio
Освещение и декор
Хороший свет позволит визуально увеличить комнату. Используйте легкие занавески или шторы, а также продумайте дополнительное освещение. Можно установить светодиодные лампы и торшеры или бра. Помните о зеркальных поверхностях – безрамные зеркала расширят площадь.
Не стоит перегружать гостиную лишними предметами / Фото trizio
Стиль
Наиболее подходящие стили для небольших помещений – скандинавский, минимализм, современный. Все они сочетают в себе максимум функциональности и уюта, и минимум лишних элементов.
Основные правила для маленькой гостиной
- Светлые тона и оттенки
- Минимум мебели
- Хорошее освещение
- Яркие акценты