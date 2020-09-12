Маленький санвузол досить часто зустрічається в міських квартирах. Для максимального комфорту він вимагає особливого оформлення.

За допомогою яких дизайнерських прийомів можна розширити санвузол, розповідає 24 канал.

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Кольорове оформлення

Використовуйте світлі і яскраві відтінки – вони зроблять приміщення просторішим і створять домашню і розслаблюючу атмосферу. Тона можуть бути як холодні, так і теплі – все залежить від ваших уподобань і загальної стилістики квартири.

Вдале колірне рішення – запорука просторої ванної / Фото mirvannaja

Дзеркальні поверхні

Дозволять візуально збільшити площу і додадуть в неї більше "життя".

Дзеркала – найпопулярніший дизайнерський прийом для збільшення ванної / Фото keramis

Скло

Скляні поверхні привнесуть у кімнату відчуття світла і додаткового "повітря".

Дрібна плитка

Відмінне рішення для маленької кімнати, яке дозволять розширити приміщення.

Мозаїка – вдале рішення для ванної / Фото complet-info​

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Пофарбовані стіни

Хороша альтернатива керамічній плитці. За допомогою фарби можна зробити акцент на потрібних вам деталях.

Фарба з легкістю замінить кахель / Фото vanna-prosto

Декоративні елементи

Це можуть бути ніші або полки для ванних аксесуарів або побутової хімії.

Продумайте у ванній полки або ніші / Фото gd-home

Система зберігання

Продумайте у ванній вбудовані тумби або пенали – це заощадить місце і дозволить заховати "зайві" предмети.

У ванній доцільно зробити тумби​ / Фото mirdizajna