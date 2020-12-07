Оформляючи невелику вітальню, важливо дотримуватися кількох правил, щоб уникнути помилок.

Як зробити маленьку вітальню стильною і цікавою, розповідає Нерухомість 24.

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Палітра кольорів

Один з основних моментів в інтер'єрі – колірна гамма. Важливо, щоб в маленькому приміщенні аксесуари і декор були в одній палітрі, тоді кімната виглядатиме цілісно. Застосовуйте сірий, бежевий, білий кольори. Вони не перенавантажуватимуть кімнату і візуально розширять приміщення. Не забувайте підбирати декор під колір великих меблів. Наприклад, якщо у вас смарагдовий диван – використайте цей тон у текстилі (килимі, шторах та ін.).

Використовуйте нейтральну колірну гамму / Фото salon

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Дзеркала

Багато хто часто забуває про дзеркальні поверхні, а це один з найпопулярніших дизайнерських прийомів у невеликих приміщеннях. Виберіть велике дзеркало і розмістіть його в гарно освітленому місці. Так ви зможете і розширити простір, і додати інтер'єру стильності.

Дзеркало стане відмінним акцентом в приміщенні / Фото pinterest

Декор

У невеликій вітальні буде доречним стриманий і лаконічний декор. Це можуть бути живі рослини в красивих горщиках, тонкі рами для фото, цікаві диванні подушки. Однак пам'ятайте, що маленькі кімнати не варто перевантажувати зайвими предметами. В середньому це може бути 5-6 цікавих елементів.

У невеликій вітальні достатньо 5-6 цікавих предметів декору / Фото remontbp