Оформляя небольшую гостиную, важно придерживаться нескольких правил, чтобы избежать ошибок.

Как сделать маленькую гостиную стильной и интересной, рассказывает Недвижимость 24.

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Цветовая палитра

Один из основных моментов в интерьере – цветовая гамма. Важно, чтобы в маленьком помещении аксессуары и декор были в одной палитре, тогда комната будет выглядеть целостно. Применяйте серый, бежевый, белый цвета. Они не перегрузят комнату и визуально расширят помещение. Не забывайте подбирать декор в цвет крупной мебели. Например, если у вас изумрудный диван – используйте этот тон в текстиле (ковре, шторах и пр.).

Используйте нейтральную цветовую гамму / Фото salon

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Зеркала

Многие часто забывают о зеркальных поверхностях, а ведь это один из самых популярных дизайнерских приемов в небольших помещениях. Выберите крупное зеркало и разместите его в хорошо освещенном месте. Так вы сможете и расширить пространство, и добавить интерьеру стильности.

Зеркало станет отличным акцентом в помещении / Фото pinterest

Декор

В небольшой гостиной будет уместен сдержанный и лаконичный декор. Это могут быть живые растения в красивых горшках, тонкие рамы для фото, интересные диванные подушки. Однако помните, что маленькие комнаты не стоит перегружать лишними предметами. В среднем это может быть 5-6 интересных элементов.

В небольшой гостиной достаточно 5-6 интересных предметов декора / Фото remontbp