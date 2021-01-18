К оформлению небольших помещений необходимо подойти максимально ответственно и продумать все до мелочей.

Как оформить и обставить маленькую прихожую, рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal в Instagram.

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Рекомендация: если у вас совсем мало места в помещении, старайтесь визуально его сделать больше с помощью некоторых приемов, – отметила Alexandra Crystal.

Дизайнерские приемы для компактной прихожей

Сделайте светлые стены в комнате – это визуально расширит помещение.

Выбирайте предметы мебели в светлых оттенках.

Корпусная мебель в цвет стен поможет создать эффект единой плоскости.

Зеркальные поверхности в полный рост помогут зрительно увеличить прихожую.

Используйте зеркала – они помогут визуально расширить комнату / Фото pinterest

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В интерьере прихожей будут уместны акценты. Для этого подберите 1-2 цвета. В случае, если вам надоест, их можно легко и быстро заменить.

Даже небольшая прихожая может быть комфортной и удобной / Фото pinterest

Конечно же, вы должны сами выбирать, что для вас в приоритете шкаф или вешалка, место для сидения или консоль, но, по возможности, в маленьких прихожих используйте меньше мебели, – резюмировала дизайнер интерьера.