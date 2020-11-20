Мармур – матеріал, який останніми роками став трендом в інтер'єрі квартир і будинків: його полюбили і дизайнери, і власники житла.

Які особливості мармуру, і як його використовувати в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.

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Особливості мармуру

Має холодну фактуру

В інтер'єрі виглядає благородно і розкішно

Дуже добре поєднується з теплими "сусідами" – деревом, оксамитом, шкірою тощо.

Існує в різних тонах і відтінках, хоча найбільшою популярністю користується білий

Досить дорогий

Зносостійкий

Вимагає ретельного догляду

Універсальний (можна використовувати в будь-якому стилі).

Мармур відмінно поєднується з деревом / Фото homester

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Де можна використовувати мармур

Мармур – матеріал універсальний і підійде для будь-якого приміщення. У кожному з них він буде виглядати по-особливому (в залежності від призначення).

Мармур на кухні

Найчастіше використовується для оформлення фартухів і стільниць. На додаток до нього йде однотонний непомітний гарнітур. Колірна гамма залежить від побажань власника.

Мармур – частий "гість" на кухні / Фото stroy-podskazka

Ванна кімната

Мармурове оздоблення користується високою популярністю в проєктах ванних кімнат. Щоб приміщення не виглядало занадто холодним, інтер'єр розбавляють деревом та іншими матеріалами.

У ванній кімнаті мармур також користується попитом / Фото yellowhome

У вітальні мармур використовується як акцент (оздоблення каміну або панелі для ТВ), у спальні – як акцентна стіна, у коридорі – у вигляді підлогового покриття.

Який догляд потрібен

Мармур боїться високих температур, тому на кухні використовуйте підставки під гаряче

боїться високих температур, тому на кухні використовуйте підставки під гаряче Матеріал вбирає в себе пролиті рідини , тому в подібній ситуації її потрібно відразу витерти

, тому в подібній ситуації її потрібно відразу витерти Необхідно обробляти спеціальними захисними засобами.

Стена из мрамора станет акцентом в спальне / Фото pinterest