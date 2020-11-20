Мармур в інтер'єрі квартир і будинків: особливості та приклади
Мармур – матеріал, який останніми роками став трендом в інтер'єрі квартир і будинків: його полюбили і дизайнери, і власники житла.
Які особливості мармуру, і як його використовувати в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.
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Особливості мармуру
- Має холодну фактуру
- В інтер'єрі виглядає благородно і розкішно
- Дуже добре поєднується з теплими "сусідами" – деревом, оксамитом, шкірою тощо.
- Існує в різних тонах і відтінках, хоча найбільшою популярністю користується білий
- Досить дорогий
- Зносостійкий
- Вимагає ретельного догляду
- Універсальний (можна використовувати в будь-якому стилі).
Мармур відмінно поєднується з деревом / Фото homester
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Де можна використовувати мармур
Мармур – матеріал універсальний і підійде для будь-якого приміщення. У кожному з них він буде виглядати по-особливому (в залежності від призначення).
Мармур на кухні
Найчастіше використовується для оформлення фартухів і стільниць. На додаток до нього йде однотонний непомітний гарнітур. Колірна гамма залежить від побажань власника.
Мармур – частий "гість" на кухні / Фото stroy-podskazka
Ванна кімната
Мармурове оздоблення користується високою популярністю в проєктах ванних кімнат. Щоб приміщення не виглядало занадто холодним, інтер'єр розбавляють деревом та іншими матеріалами.
У ванній кімнаті мармур також користується попитом / Фото yellowhome
Який догляд потрібен
- Мармур боїться високих температур, тому на кухні використовуйте підставки під гаряче
- Матеріал вбирає в себе пролиті рідини, тому в подібній ситуації її потрібно відразу витерти
- Необхідно обробляти спеціальними захисними засобами.
Стена из мрамора станет акцентом в спальне / Фото pinterest
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