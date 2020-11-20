Мрамор в интерьере квартир и домов: особенности и примеры
Мрамор – материал, который в последние годы стал трендом в интерьере квартир и домов: его полюбили и дизайнеры, и владельцы жилья.
Какие особенности мрамора, и как его использовать в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.
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Особенности мрамора
- Имеет холодную фактуру
- Винтерьере выглядит благородно и роскошно
- Отлично сочетается с теплыми "соседями" – деревом, бархатом, кожей и пр.
- Существует в различных тонах и оттенках, хотя наибольшей популярностью пользуется белый
- Достаточно дорогой
- Износостойкий
- Требует тщательного ухода
- Универсальный (можно использовать в любом стиле).
Мрамор отлично сочетается с деревом / Фото homester
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Где можно использовать мрамор
Мрамор – материал универсальный и подойдет для любого помещения. В каждом из них он будет выглядеть по-особенному (в зависимости от предназначения).
Мрамор на кухне
Чаще всего используется для оформления фартуков и столешниц. В дополнение к нему идет однотонный неброский гарнитур. Цветовая гамма зависит от пожеланий владельца.
Мрамор – частый "гость" на кухне / Фото stroy-podskazka
Ванная комната
Мраморная отделка пользуется высокой популярностью в проектах ванных комнат. Чтобы помещение не выглядело слишком холодным, интерьер разбавляют деревом и другими материалами.
В ванной комнате мрамор также пользуется спросом / Фото yellowhome
Какой уход требуется
- Мрамор боится высоких температур, поэтому на кухне используйте подставки под горячее
- Материал впитывает в себя пролитые жидкости, поэтому в подобной ситуации ее нужно сразу вытереть
- Необходимо обрабатывать специальными защитными средствами.
Стена из мрамора станет акцентом в спальне / Фото pinterest
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