Мрамор – материал, который в последние годы стал трендом в интерьере квартир и домов: его полюбили и дизайнеры, и владельцы жилья.

Какие особенности мрамора, и как его использовать в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.

Интересно Цвет капучино в интерьере: почему он так популярен

Особенности мрамора

Имеет холодную фактуру

Винтерьере выглядит благородно и роскошно

Отлично сочетается с теплыми "соседями" – деревом, бархатом, кожей и пр.

Существует в различных тонах и оттенках, хотя наибольшей популярностью пользуется белый

Достаточно дорогой

Износостойкий

Требует тщательного ухода

Универсальный (можно использовать в любом стиле).

Мрамор отлично сочетается с деревом / Фото homester

Читайте Монохромный интерьер: что это такое и как выглядит

Где можно использовать мрамор

Мрамор – материал универсальный и подойдет для любого помещения. В каждом из них он будет выглядеть по-особенному (в зависимости от предназначения).

Мрамор на кухне

Чаще всего используется для оформления фартуков и столешниц. В дополнение к нему идет однотонный неброский гарнитур. Цветовая гамма зависит от пожеланий владельца.

Мрамор – частый "гость" на кухне / Фото stroy-podskazka

Ванная комната

Мраморная отделка пользуется высокой популярностью в проектах ванных комнат. Чтобы помещение не выглядело слишком холодным, интерьер разбавляют деревом и другими материалами.

В ванной комнате мрамор также пользуется спросом / Фото yellowhome

В гостиной мрамор используется в качестве акцентов (отделка камина или панели для ТВ), в спальне – в качестве акцентной стены, в коридоре – в виде напольного покрытия.

Какой уход требуется

Мрамор боится высоких температур, поэтому на кухне используйте подставки под горячее

боится высоких температур, поэтому на кухне используйте подставки под горячее Материал впитывает в себя пролитые жидкости , поэтому в подобной ситуации ее нужно сразу вытереть

, поэтому в подобной ситуации ее нужно сразу вытереть Необходимо обрабатывать специальными защитными средствами.

Стена из мрамора станет акцентом в спальне / Фото pinterest