Монохромний інтер'єр – це використання одного кольору як базового, а додатковими виступають його відтінки.

Як оформити монохромний інтер'єр в квартирі або будинку, розповідає Нерухомість 24.

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Монохромний інтер'єр: які кольори вибрати

Для оформлення монохромного інтер'єру найчастіше вибирають білу, бежеву, сіру або темно-коричневу кольорову гаму. Ці тони завжди актуальні і знаходяться поза модою. Однак також використовуються різні відтінки зеленого, синього і фіолетового.

Монохромний інтер'єр – стильне рішення / Фото pufikhomes

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Правила оформлення монохромного інтер'єру

Сучасний монохромний інтер'єр будується пір принципом домінанти і контрасту.

Стіни і підлога – найчастіше використовується світлий колір.

– найчастіше використовується світлий колір. Меблі і декор – темні відтінки.

– темні відтінки. Стеля – найчастіше застосовується білий колір. Він не лише зробить приміщення вищим і світлішим, але і дозволить використовувати різні варіанти додаткового освітлення. В якості останнього можна вибрати світильники, торшери, бра.

Важливо правильно підібрати кольори​ / Фото pufikhomes