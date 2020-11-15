Монохромний інтер'єр: що це таке і як виглядає
Монохромний інтер'єр – це використання одного кольору як базового, а додатковими виступають його відтінки.
Як оформити монохромний інтер'єр в квартирі або будинку, розповідає Нерухомість 24.
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Монохромний інтер'єр: які кольори вибрати
Для оформлення монохромного інтер'єру найчастіше вибирають білу, бежеву, сіру або темно-коричневу кольорову гаму. Ці тони завжди актуальні і знаходяться поза модою. Однак також використовуються різні відтінки зеленого, синього і фіолетового.
Монохромний інтер'єр – стильне рішення / Фото pufikhomes
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Правила оформлення монохромного інтер'єру
Сучасний монохромний інтер'єр будується пір принципом домінанти і контрасту.
- Стіни і підлога – найчастіше використовується світлий колір.
- Меблі і декор – темні відтінки.
- Стеля – найчастіше застосовується білий колір. Він не лише зробить приміщення вищим і світлішим, але і дозволить використовувати різні варіанти додаткового освітлення. В якості останнього можна вибрати світильники, торшери, бра.
Важливо правильно підібрати кольори / Фото pufikhomes
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