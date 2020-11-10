Глянцевые или матовые поверхности – перед таким выбором оказывается каждый владелец жилья, которому предстоит ремонт в кухне.

Какие особенности, преимущества и недостатки у этих фасадов, рассказывает Недвижимость 24.

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Уход

Глянцевая поверхность меньше впитывает грязь, поэтому для чистки достаточно салфетки из микрофибры, хлопка или вискозы, и моющего средства. Удобно использовать пульверизатор, тогда на поверхности не останутся разводы. Также на глянцевых фасадах царапины и вмятины не так заметны, как на матовых.

Глянцевая кухня проще в плане ухода / Фото meb100

Практичность

Матовые поверхности не хранят на себе отпечатки пальцев и капли от воды. Также таких фасадах в отличие от глянцевых невидно пыль.

Матовые кухни считаются более практичными, чем глянцевые / Фото 1kuhonyi

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Фасад и стиль

Выбор фасада для кухонного гарнитура зависит и от стилистики помещения. Глянцевые поверхности подойдут к дизайну в хай-теке, скандинавском или экостиле. Матовые – подойдут для классического и неоклассического стилей.

Выбирайте фасады с учетом стиля интерьера / Фото kuhni-zakaz

Фасады для маленькой кухни

В этом вопросе преимущества есть как у глянцевых, так и у матовых поверхностей. Глянцевые – отражают свет, что позволит зрительно расширить пространство. В свою очередь матовые фасады делают помещение уютным и комфортным. Их также можно дополнить стеклянными элементами, что также позволит визуально увеличить комнату.

В небольшом помещении можно использовать любые фасады / Фото topdom