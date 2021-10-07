Будинок на березі океану, який отримав назву Мірамар, раніше не фігурував в публічних списках на продаж. Однак минулого тижня стало відомо, що він перейшов у руки нових власників за 27 мільйонів доларів.

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Особливості будинку

Кімнати з високими стелями прикрашені декоративними карнизами, фресками та камінами / Фото Mansion Global

За даними брокерської компанії, особняк, розташований на 4-х гектарах землі, займає площу 2 879 квадратних метрів та включає 22 спальні та 13 ванн. Розкішні кімнати з високими стелями прикрашені декоративними карнизами, фресками та камінами.

Ціни маєтку додає мармурова підлога, великі вікна, винний льох і вид на океан. На території є тенісні корти та додатковий будинок.

Історія маєтку

Мармурова підлога в маєтку / Фото Mansion Global

Маєток був замовлений бізнесменом Джорджем Д. Уайденером, який, за словами брокера, звернувся до архітектора Горація Трумбауера за літнім котеджем для відпочинку.

Після поїздки в Європу Уайденер і його сім'я поверталися в США на борту Титаніка. Хоча він і його син не пережили крах корабля, його дружина Елеонора Елкінса Уайденер вижила і продовжила будівництво будинку. Роботи завершилися у 1913 році.

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Пізніше саме Елеонора пожертвувала Гарвардському університету гроші для облаштування Меморіальної бібліотеки Гаррі Елкінса Уайденер, яка була названа на честь її сина.

Як повідомляє агентство, продавці будинку, яким Мірамар перейшов у 2006 році за 17,15 мільйона доларів, найняли команду консультантів, які працювали над збереженням історичної особливості маєтку. Це допомогло зберегти його оригінальний вигляд.

Невідомо хто стоїть за продажем та купівлею маєтку.