Дом на берегу океана, который получил название Мирамар, ранее фигурировал в публичных списках на продажу. Однако на прошлой неделе стало известно, что он перешел в руки новых владельцев за 27 миллионов долларов.

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Особенности дома

Комнаты с высокими потолками украшены декоративными карнизами, фресками и каминами / Фото Mansion Global

По данным брокерской компании, особняк, расположенный на 4-х гектарах земли, занимает площадь 2879 квадратных метров и включает 22 спальни и 13 ванн. Роскошные комнаты с высокими потолками украшены декоративными карнизами, фресками и каминами.

Цены имению добавляет мраморный пол, большие окна, винный погреб и вид на океан. На территории есть теннисные корты и дополнительный дом.

История поместья

Мраморный пол в имении / Фото Mansion Global

Особняк был заказан бизнесменом Джорджем Д. Уайденером, который, по словам брокера, обратился к архитектору Горацию Трумбауеру за летним коттеджом для отдыха.

После поездки в Европу Уайденер и его семья возвращались в США на борту Титаника. Хотя он и его сын не пережили крах корабля, его жена Элеонора Элкинс Уайденер выжила и продолжила строительство дома. Работы завершились в 1913 году.

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Позже именно Элеонора пожертвовала средства Гарвардскому университету для обустройства Мемориальной библиотеки Гарри Элкинс Уайденер, которая получила название в честь ее сына.

Как сообщает агентство, продавцы дома, которым Мирамар перешел в 2006 году за 17,15 миллиона долларов, наняли команду консультантов, которые работали над сохранением исторической особенности имения. Это помогло сохранить оригинальный вид.

Неизвестно кто стоит за продажей и покупкой особняка.