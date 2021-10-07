Маєток жертви Титаніка проданий за 27 мільйонів доларів: особливості розкішної будівлі

7 жовтня 2021 , 11:11
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Джерело:

Mansion Global

Маєток 18-го століття у Ньюпорті, штат Род-Айленд проданий за восьмизначну суму. Це одна з найдорожчих угод округу. Розповідаємо чому.

Будинок на березі океану, який отримав назву Мірамар, раніше не фігурував в публічних списках на продаж. Однак минулого тижня стало відомо, що він перейшов у руки нових власників за 27 мільйонів доларів. 

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Особливості будинку 

Кімнати з високими стелями прикрашені декоративними карнизами, фресками та камінами / Фото Mansion Global

За даними брокерської компанії, особняк, розташований на 4-х гектарах землі, займає площу 2 879 квадратних метрів та включає 22 спальні та 13 ванн. Розкішні кімнати з високими стелями прикрашені декоративними карнизами, фресками та камінами.

Ціни маєтку додає мармурова підлога, великі вікна, винний льох і вид на океан. На території є тенісні корти та додатковий будинок.

Історія маєтку 

 Мармурова підлога в маєтку / Фото Mansion Global

Маєток був замовлений бізнесменом Джорджем Д. Уайденером, який, за словами брокера, звернувся до архітектора Горація Трумбауера за літнім котеджем для відпочинку. 

Після поїздки в Європу Уайденер і його сім'я поверталися в США на борту Титаніка. Хоча він і його син не пережили крах корабля, його дружина Елеонора Елкінса Уайденер вижила і продовжила будівництво будинку. Роботи завершилися у 1913 році.

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Пізніше саме Елеонора пожертвувала Гарвардському університету гроші для облаштування Меморіальної бібліотеки Гаррі Елкінса Уайденер, яка була названа на честь її сина.

Як повідомляє агентство, продавці будинку, яким Мірамар перейшов у 2006 році за 17,15 мільйона доларів, найняли команду консультантів, які працювали над збереженням історичної особливості маєтку. Це допомогло зберегти його оригінальний вигляд.

Невідомо хто стоїть за продажем та купівлею маєтку. 

Автор: Юлія Бабич