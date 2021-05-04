В связи с этим многие делают мебель под заказ. В чем преимущества и особенности такого решения – рассказала дизайнер интерьера Катя Лошакова.

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За время моей практики только 10% заказчиков настаивали на выборе готовой мебели. Чаще всего ее выбирают там, где маленький бюджет на ремонт и/или нет желания ждать. Давайте разберемся, в каких случаях лучше выбирать мебель на заказ,

– отметила Лошакова.

Мебель под заказ или готовая: 3 нюанса

1. Размеры помещения

По словам дизайнера интерьера, основным преимуществом мебели под заказ является возможность сделать все в нужном размере, ведь каждая квартира уникальна. Также это отличное решение, когда нужно разместить несколько функциональных зон в одном помещении. В свою очередь готовая мебель имеет определенные модули и каких-то 2 сантиметра могут быть лишними или недостающими, из-за чего образуется зазор.

Мебель под заказ имеет массу преимуществ / Фото pinterest

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2. Сроки

Катя Лошакова отметила, что даже готовую мебель можно ждать несколько месяцев, ведь некоторые предметы доставляются из других стран. В то же время, сотрудничая всего с одной мебельной компанией, можно закрыть все вопросы по кухне, шкафам, гардеробным и другим мелким предметам в течении пары месяцев. Этот вариант достаточно удобный, ведь можно сэкономить время на поисках идеального готового варианта.

3. Вариативность материалов и цветов

Мебель на заказ может быть любого оттенка, а в зависимости от вашего бюджета – любого материала от простого ДСП до натурального дерева. Если для вас важен внешний вид вашего дома, вы можете либо долго подбирать готовую мебель под отделку и другие предметы, либо пойти в мебельную компанию, где вам помогут сделать гармоничный интерьер,

– резюмировала Катя Лошакова.