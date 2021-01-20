Мікроцемент останніми роками отримав широку затребуваність як серед дизайнерів інтер'єру, так і серед власників житла.

Що це за матеріал і які у нього переваги, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design в Instagram.

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По факту – це тонкий декоративний шар (2-3 мм) із суміші цементу, кварцового піску і полімерного розчину, покритий шарами лаку, який захищає його від проникнення вологи і від стирання, – пояснили дизайнери інтер'єру.

Де можна використовувати

Мікроцемент можна застосовувати на стінах, підлозі або стелі будь-якого приміщення. Також він використовується для стільниць, стінних панелей, раковин, меблів, світильників та ін.

Мікроцемент має масу переваг / Фото decorazza

Переваги мікроцементу

Великий вибір пігментів дозволяє домогтися різних відтінків.

Фінішний лак може бути матовим, глянцевим або сатиновані.

Мікроцемент має унікальний і неповторний "малюнок" завдяки ручній техніці нанесення.

Можливість зробити поверхню безшовною, що полегшує прибирання.

Зносостійкий.

Міцний.

Водонепроникний.

Можна наносити на різні матеріали (скло, ДСП, плитку, пластик, кераміку).

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Особливості

Мікроцемент дуже швидко застигає, тому його мають наносити тільки фахівці з досвідом. Крім того, основа повинна бути ідеально рівним.

Мікроцемент можна використовувати в будь-якому приміщенні / Фото tm-grek

Вартість

Залежно від виробника вартість матеріалів для повного циклу для настінного покриття стартує від 500 гривень за квадратний метр. Для підлогового покриття – від 1000 гривень за квадратний метр. Ціна залежить від складу суміші, типу і рівня підготовки поверхні, – уточнили дизайнери інтер'єру.