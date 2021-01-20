Микроцемент в последние годы получил широкую востребованность как среди дизайнеров интерьера, так и среди владельцев жилья.

Что это за материал и какие у него преимущества, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design в Instagram.

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По факту – это тонкий декоративный слой (2-3 мм) из смеси цемента, кварцевого песка и полимерного раствора, покрытый слоями лака, который защищает его от проникновения влаги и от истираемости, – пояснили дизайнеры интерьера.

Где можно использовать

Микроцемент можно применять на стенах, полу или потолке любого помещения. Также он используется для столешниц, стеновых панелей, раковин, мебели, светильников и пр.

Микроцемент имеет массу преимуществ / Фото decorazza

Преимущества микроцемента

Большой выбор пигментов позволяет добиться разных оттенков.

Финишный лак может быть матовым, глянцевым или сатинированным.

Микроцемент имеет уникальный и неповторимый "рисунок" благодаря ручной технике нанесения.

Возможность сделать поверхность бесшовной, что облегчает уборку.

Износостойкий.

Прочный.

Водонепроницаемый.

Можно наносить на различные материалы (стекло, ДСП, плитку, пластик, керамику).

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Особенности

Микроцемент очень быстро застывает, поэтому его должны наносить только специалисты с опытом. Кроме того, основание должно быть идеально ровным.

Микроцемент можно использовать в любом помещении / Фото tm-grek

Стоимость

В зависимости от производителя стоимость материалов для полного цикла для настенного покрытия стартует от 500 гривен за квадратный метр. Для напольного покрытия – от 1000 гривен за квадратный метр. Цена зависит от состава смеси, типа и уровня подготовки поверхности, – уточнили дизайнеры интерьера.