Микроцемент в интерьере: что это такое и какие у него плюсы
Микроцемент в последние годы получил широкую востребованность как среди дизайнеров интерьера, так и среди владельцев жилья.
Что это за материал и какие у него преимущества, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design в Instagram.
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По факту – это тонкий декоративный слой (2-3 мм) из смеси цемента, кварцевого песка и полимерного раствора, покрытый слоями лака, который защищает его от проникновения влаги и от истираемости, – пояснили дизайнеры интерьера.
Где можно использовать
Микроцемент можно применять на стенах, полу или потолке любого помещения. Также он используется для столешниц, стеновых панелей, раковин, мебели, светильников и пр.
Микроцемент имеет массу преимуществ / Фото decorazza
Преимущества микроцемента
- Большой выбор пигментов позволяет добиться разных оттенков.
- Финишный лак может быть матовым, глянцевым или сатинированным.
- Микроцемент имеет уникальный и неповторимый "рисунок" благодаря ручной технике нанесения.
- Возможность сделать поверхность бесшовной, что облегчает уборку.
- Износостойкий.
- Прочный.
- Водонепроницаемый.
- Можно наносить на различные материалы (стекло, ДСП, плитку, пластик, керамику).
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Особенности
Микроцемент очень быстро застывает, поэтому его должны наносить только специалисты с опытом. Кроме того, основание должно быть идеально ровным.
Микроцемент можно использовать в любом помещении / Фото tm-grek
Стоимость
В зависимости от производителя стоимость материалов для полного цикла для настенного покрытия стартует от 500 гривен за квадратный метр. Для напольного покрытия – от 1000 гривен за квадратный метр. Цена зависит от состава смеси, типа и уровня подготовки поверхности, – уточнили дизайнеры интерьера.
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