Коли очікується ремонт у квартирі або будинку, важливо продумати кожну дрібницю, адже будь-який промах може стати фатальним.

З якими помилками доведеться змиритися, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.

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Я написала про кілька помилок при ремонті, які буде складно бюджетно переробити. І найбюджетніший варіант "змиритися" нам точно не підходить, тому ми заздалегідь прочитаємо про них і не будемо їх робити, – зазначила дизайнер інтер'єру.

Незаконне перепланування

Найчастіше йдеться про перенесення мокрої точки. У такому разі можуть виникнути проблеми при продажу нерухомості. Також може прийти перевірка, яка змусити все повернути в первинний вигляд в короткі строки, а також сплатити штраф.

Недостатньо розеток

Важливо заздалегідь продумати кількість розеток для кожної кімнати. Необхідно врахувати всю техніку, яка використовується, і навіть запланувати розетку під гірлянду для новорічної ялинки.

Розетку потрібно продумати навіть для гірлянди / Фото dd-space

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Маленький сантехнічний люк

Це загрожує тим, що в разі аварії, доступ буде проблематичним, і доведеться демонтувати люк.

Неправильний розрахунок стяжки підлоги

Заздалегідь необхідно вибрати підлогове покриття і знати його товщину до стяжки. Це дозволить зробити підлогу на одному рівні і уникнути перепадів та різних порогів.

Міжкімнатні перегородки

Вибирайте матеріал для міжкімнатних перегородок з урахуванням функцій стіни. Наприклад, стіна може виявитися занадто крихкою для кронштейна з ТВ.

Проводка

Якщо у вас у квартирі або будинку стара проводка – вона може створити проблеми у будь-який момент. Тому краще відразу її замінити.

Двері

Заздалегідь продумайте, в який бік відкриватимуться двері. Зустрічається, що вимикач виявляється з боку петель.