Міленіали зі всього світу скуповують дешеву нерухомість за допомогою Instagram

Відомо, що міленіали (люди, які народилися між 1980 та 2000 роками), неохоче вкладають гроші в нерухомість. Проте, як виявилося, змінити ситуацію може одна сторінка в Instagram, де зібрані дешеві будинки.

Cheap Old Houses – це обліковий запис в Instagram, де регулярно публікують оголошення про продаж історичної нерухомості менш як за 100 тисяч доларів. Й судячи з кількості підписників, міленіали вважають це справді вигідною інвестицією в часи пандемії та віддаленої роботи.

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Що відомо про продаж нерухомості за привабливою ціною

Будинок у Норвегії за 16,819 доларів / Фото інстаграм cheapnordichouses

Cheap Old Houses не просто пропонує молоді ознайомитися з актуальними пропозиціями на ринку житла. На сторінці переважають саме доступні будинки у невеличких містечках. Суть проєкту у подоланні розриву між молодим поколінням та історичними будівлями. Присутність останніх у соціальних мережах стала одним зі способів достукатися до міленіалів та продемонструвати їм всю різноманітність пропозицій.

Будинок у Франції за 51 491 долар / Фото інстаграм cheaphomesabroad

Схоже, що ідея спрацювала. За час пандемії кількість підписників на офіційному аккаунті зросла із 750 тисяч до 1,8 мільйона. Крім того, в мережі з'явилися й інші аккаунти, які пропонують бюджетне житло у Скандинавських країнах, у Франції, Іспанії та низці інших країн. Приміром, Cheap homes abroad виставляє актуальні пропозиції з усіх куточків Європи, а Oldhousesunder50k – спеціалізується на американських будинках, вартість яких нижча за 50 тисяч доларів.

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Дешеві будинки та дорогий ремонт

Автори проєктів зазначають, що популярність сторінок недаремно зросла під час пандемії. Оскільки більшість молодих працівників перейшли на віддалену роботу або зіткнулися із вимушеними відпустками, в них зявилося більше часу на відновлення приміщень.

Сімейний будинок у Роквіллі (штат Індіана) / Фото cheapoldhouses

Водночас ті, хто вже придбав бюджетну нерухомість попереджує про потенційні витрати на ремонт. Так, 27-річна Беновіц, яка заплатила 18 500 доларів за будинок у вікторіанському стилі (Західна Вірджинія), розповідає, що відновлення коштувало понад 125 тисяч доларів.