Предметы искусства – интересное и оригинальное решение для интерьера квартир и домов, однако сделать их уместными не так просто, как кажется на первый взгляд.

Как правильно добавить предметы искусства в интерьер, рассказывает 24 канал.

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Выбор

Картины или скульптуры в интерьер жилья нужно подбирать заранее. Лучше это делать на этапе планирования ремонта. Все дело в том, что случайные предметы искусства будут очень видны, ведь они будут "выпадать" из общего стиля.

Интерьер должен выглядеть целостно / Фото artpostergallery

Стилистика

Любой предмет должен вписываться в общую стилистику интерьера. Это первое правило, которым нужно руководствоваться. Например, классическая мебель отлично "ладит" с современным искусством.

Подбирайте предметы с учетом стилистики жилья / Фото complet-info

С чего начать

Арт-объекты – это то, в чем нужно разбираться. Начните с бюджетных аналогов, которые можно будет заменить в любой момент. Это может быть абстрактная живопись неизвестного художника.

Красивые картины дополнят интерьер / Фото art-news

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Цена

Многие ошибочно считают, что чем дороже картина – тем лучше. На самом деле, важно, чтобы объект вписывался в ваше жилье и вам было комфортно.

Не гонитесь за дорогими арт-объектами / Фото roomble

Ретро

В наше время ретро – актуальный тренд. То, что раньше казалось старьем, внезапно стало модным винтажом. Продумайте интересные предметы из середины и начала прошлого века. Они смогут стать изюминкой вашего интерьера.

Ретро – актуальный тренд / Фото legko