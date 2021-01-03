Для всіх власників, у яких є домашні тварини, дуже важливий їх комфорт.

Як цього добитися, і які прийоми використовувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко в своєму Instagram.

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У багатьох з нас є маленькі, пухнасті улюбленці – коти, собаки та інші менші друзі. Нам важливий їхній комфорт, як і власний. Тому облаштування їх особистого місця також є частиною інтер'єру, – зазначила Ільяшенко.

Базові потреби вихованців

Місце для годування

Цю зону потрібно розташувати таким чином, щоб щодня ви не спотикалися об мисочки. Також це місце не повинно привертати увагу. При цьому всі аксесуари необхідно розставити так, щоб тварині було зручно до них добиратися.

Туалет

Тут важливо підібрати таке місце, щоб його можна було швидко і легко прибрати. Наприклад, котячий лоток відмінно розміститься у ванній, туалеті або передпокої. Також можна організувати місце для нього у шафі, зробивши отвір для входу.

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Мінус лотка у ванній або туалеті: доводиться тримати двері відчиненими, – уточнила Ільяшенко.

У тварин також є інші потреби – лежанки, будиночки, гамаки, когтеточки та інше. Всі ці предмети можуть стати доповненням до інтер'єру, наприклад, до дивану або столика.

Поліна Ільяшенко також показала цікаві ідеї для комфорту домашніх улюбленців в інтер'єрі (дивіться фото нижче):