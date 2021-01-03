Для всех владельцев, у которых есть домашние животные, очень важен их комфорт.

Как этого добиться, и какие приемы использовать, рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко в своем Instagram.

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У многих из нас есть маленькие, пушистые любимчики – коты, собаки и другие меньшие друзья. Нам важен их комфорт, как и собственный. Поэтому обустройство их личного места также является частью интерьера, – отметила Ильяшенко.

Базовые потребности питомцев

Место для кормления

Эту зону нужно расположить таким образом, чтобы ежедневно вы не спотыкались об мисочки. Также это место не должно привлекать внимание. При этом все аксессуары необходимо расставить так, чтобы животному было удобно к ним добираться.

Туалет

Здесь важно подобрать такое место, чтобы его можно было быстро и легко убрать. К примеру, кошачий лоток отлично разместится в ванной, туалете или прихожей. Также можно организовать место для него в шкафу, сделав отверстие для входа.

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Минус содержания лотка в ванной или туалете: приходится держать дверь приоткрытой, – уточнила Ильяшенко.

У животных также есть другие потребности – лежанки, домики, гамаки, когтеточки и прочее. Все эти предметы могут стать дополнением к интерьеру, например, к дивану или столику.

Полина Ильяшенко также показала интересные идеи для комфорта домашних любимцев в интерьере (смотрите фото ниже):