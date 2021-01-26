Кожен господар хоче, щоб ремонт у його житлі якомога довше виглядав свіжим і красивим. Багато нюансів залежить від обраних матеріалів.

Джерело: інстаграм design_dizart

Які покриття для стін бувають, і який варіант дійсно міцний і довговічний, розповіла дизайнерка інтер'єру з ніком design_dizart.

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Коли ремонт довго не оновлюється, можна помітити, що стіни починають виглядати "втомленими", а якщо вдома є діти або домашні тварини, то шанс, що настінне покриття прийде швидше у непридатність, ще вищий, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Міцні матеріали для квартири і будинку

Антивандальна фарба

Виглядає вона як звичайна фарба, але володіє брудовідштовхуючими властивостями, міцна, не боїться води і проста в догляді. Посилити антивандальний ефект може прозора маркерна фарба.

Декоративна штукатурка

Відрізняється високою міцністю і зносостійкістю, не дряпається і не мажеться. Крім того, дозволяє створити імітацію цегли, бетону, каменю, дерева і мармуру.

Декоративну штукатурку можна підібрати під будь-який інтер'єр / pinterest

Декоративна цегла

Вона робиться або з гіпсу, або з декоративної штукатурки. Стійка до пошкоджень.

Бамбукові шпалери

Витримують фарбування до п'яти разів, міцні і стійкі до вологи.

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Коркові шпалери

Цей варіант екологічний і невибагливий. Коркові шпалери мають відмінну звуко- і теплоізоляцію.

Пробкові шпалери не бояться вогню / Фото happymodern

3D-панель

Виробляються з різних матеріалів (дерево, гіпс, скло). Дозволяє сховати дефекти стіни.

3D-панелі дозволяють створити безліч ефектів в інтер'єрі / Фото happymodern

Керамічна плитка

Довговічний і стійкий до пошкоджень матеріал. Найпопулярніший для оздоблення стін у ванних кімнатах.