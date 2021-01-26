Каждый хозяин хочет, чтобы ремонт в его жилье как можно дольше выглядел свежим и красивым. Многие нюансы зависят от выбранных материалов.

Источник: инстаграм design_dizart

Какие покрытия для стен бывают, и какой вариант действительно прочный и долговечный, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart.

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Когда ремонт долго не обновляется, можно заметить, что стены начинают выглядеть "уставшими", а если дома дети или домашние животные, то шанс, что настенное покрытие придет быстрее в негодность, еще выше, – отметила дизайнер интерьера.

Прочные материалы для квартиры и дома

Антивандальная краска

Выглядит она как обычная краска, но обладает грязеотталкивающими свойствами, прочная, не боится воды и проста в уходе. Усилить антивандальный эффект можен прозрачная маркерная краска.

Декоративная штукатурка

Отличается высокой прочностью и износостойкостью, не царапается и не пачкается. Кроме того, позволяет создать имитацию кирпича, бетона, камня, дерева и мрамора.

Декоративную штукатурку можно подобрать под любой интерьер / pinterest

Декоративный кирпич

Он делается либо из гипса, либо из декоративной штукатурки. Устойчив к повреждениям.

Флизелиновые обои

Выдерживают окрашивания до пяти раз, прочные и устойчивы к влаге.

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Пробковые обои

Этот вариант экологичный и неприхотливый. Пробковые обои обладают отличной звуко- и теплоизоляцией.

Пробковые обои не боятся огня / Фото happymodern

3D-панель

Производится из различных материалов (дерево, гипс, стекло). Позволяет спрятать дефекты стены.

3D-панели позволяют создать множество эффектов в интерьере /Фото happymodern

Керамическая плитка

Долговечный и устойчивый к повреждениям материал. Самый популярный для отделки стен в ванных комнатах.