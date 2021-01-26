Прочные покрытия для стен в квартире и доме: что выбрать
Каждый хозяин хочет, чтобы ремонт в его жилье как можно дольше выглядел свежим и красивым. Многие нюансы зависят от выбранных материалов.
Источник: инстаграм design_dizart
Какие покрытия для стен бывают, и какой вариант действительно прочный и долговечный, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart.
Интересно Ремонт в квартире: назван ТОП самых непрактичных решений
Когда ремонт долго не обновляется, можно заметить, что стены начинают выглядеть "уставшими", а если дома дети или домашние животные, то шанс, что настенное покрытие придет быстрее в негодность, еще выше, – отметила дизайнер интерьера.
Прочные материалы для квартиры и дома
Антивандальная краска
Выглядит она как обычная краска, но обладает грязеотталкивающими свойствами, прочная, не боится воды и проста в уходе. Усилить антивандальный эффект можен прозрачная маркерная краска.
Декоративная штукатурка
Отличается высокой прочностью и износостойкостью, не царапается и не пачкается. Кроме того, позволяет создать имитацию кирпича, бетона, камня, дерева и мрамора.
Декоративную штукатурку можно подобрать под любой интерьер / pinterest
Декоративный кирпич
Он делается либо из гипса, либо из декоративной штукатурки. Устойчив к повреждениям.
Флизелиновые обои
Выдерживают окрашивания до пяти раз, прочные и устойчивы к влаге.
Полезно Декор прихожей: какие фишки сделают помещение стильным
Пробковые обои
Этот вариант экологичный и неприхотливый. Пробковые обои обладают отличной звуко- и теплоизоляцией.
Пробковые обои не боятся огня / Фото happymodern
3D-панель
Производится из различных материалов (дерево, гипс, стекло). Позволяет спрятать дефекты стены.
3D-панели позволяют создать множество эффектов в интерьере /Фото happymodern
Керамическая плитка
Долговечный и устойчивый к повреждениям материал. Самый популярный для отделки стен в ванных комнатах.
Поделиться новостью