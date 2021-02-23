Мийка на кухні: основні нюанси, які потрібно врахувати при виборі
Мийка з нержавіючої сталі – найпопулярніший і затребуваний варіант на кухні. Однак, вибираючи її, потрібно врахувати кілька моментів.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Що важливо при покупці мийки на кухню – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
Цікаво Кухня-острів: які нюанси потрібно врахувати, щоб не шкодувати
Поговоримо про найпопулярнішу мийку на кухні – нержавіюча мийка. Деякі нюанси і моменти, які потрібно врахувати! При покупці ви повинні розуміти, що будете зберігати поруч з раковиною, чи встановлюватимете фільтр або подрібнювач відходів, щоб відразу продумати усі моменти,
– зазначила Петайкіна.
Що потрібно врахувати при виборі мийки
- Розмір чаші повинен бути таким, щоб відстаніь від бортиків до стіни / краю стільниці / боковини тумби становила не менше 5 см.
- Глибина чаші – 16-20 см. Якщо мийка буде глибшою – доведеться нахилятися під час її використання.
Миття з нержавіючої сталі – універсальний варіант, який підійде для будь-якої кухні / Фото remoo
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Види мийок з нержавіючої сталі
Мийки з нержавіючої сталі бувають дзеркальні, матові і текстуровані.
Вибираючи мийку, зверніть увагу на глибину і розмір чаші / Фото vashdom21
Дизайнерка інтер'єру також уточнила, що штамповані мийки – завжди тонші, ніж зварені. У них не рекомендується встановлювати важкі змішувачі. У той же час зварені мийки вважаються більш міцними і тихими.
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